SJ東海銀赫港都再會台灣「老婆」 新歌搶先獻唱

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（中央社記者葉冠吟高雄24日電）人氣韓團Super Junior今年1月剛到高雄巨蛋開見面會，成員東海與銀赫組成的子團Supjer Junor D&E不到3個月再訪台，今晚擔任高雄櫻花季壓軸甜喊「老婆」，更提前獻唱新歌。

這回來台行程滿檔的兩人，昨天剛在台北舉行簽名會，結束後立即搭高鐵南下準備今天的高雄簽名會與櫻花季演出。由於銀赫4月4日將過38歲生日，粉絲貼心在飯店備好禮物為他提前慶生，從蛋糕、高雄小萌龍提燈到小泡芙伴手禮，心意滿滿，讓銀赫感動在社群平台IG限時動態分享，並用英文拼音寫下：「非常感動，老婆（對台灣粉絲暱稱）」。

今晚東海和銀赫以B.A.D +Danger組曲強勢登場，台下寶藍色應援棒揮舞鋪天蓋地。兩人嘴甜向台灣粉絲打招呼，先是東海甜喊：「親愛的寶貝們，見到你們很高興」，銀赫再接著問候：「大家好久不見，老婆在哪，我是你們的老公的銀赫」。

有趣的是，東海和銀赫在台北簽名會被粉絲提前暴雷，高雄櫻花季現場沒櫻花、是假的櫻花佈景，讓原本很期待賞花的兩人很吃驚。因此銀赫今晚不忘說反話笑虧：「今天現場的櫻花都好美喔」，但也浪漫表示：「雖然看不到櫻花，看到你們就沒關係」。東海則稱讚台灣粉絲跟玫瑰一樣美麗，清唱新歌ROSE獻給大家。

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在接連帶來GROWING PAINS、’BOUT YOU、OPPA, OPPA後，不僅在演唱過程應景騎舞台上的機車，東海更嗨到結束後又清唱一段OPPA, OPPA，再加碼小段新歌GGB給粉絲聞香，銀赫則在旁伴舞。

感受到今晚台下的熱情互動後，東海和銀赫也笑說要考慮在高雄辦演唱會，體驗過高鐵的東海更稱讚速度快，車內的餅乾、咖啡還很美味，銀赫嘴饞點名想吃牛肉麵、牛軋糖、台灣啤酒，「今天舞台結束，我要馬上喝一杯（台啤）。」最後兩人以CAN YOU FEEL IT為本屆高雄櫻花季劃下完美句點，並貼心喊「晚安老婆」，叮嚀觀眾回家注意安全。（編輯：陳正健）1130324