SJ預祝新年行大禮 因粉絲支持預約再活動20年

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（中央社記者葉冠吟高雄28日電）韓團Super Junior高雄Fan Party來到第2天，依舊溫馨又笑點滿滿，隊長利特表示把台灣粉絲當成家人，行大禮提前祝賀新年，更逗趣討紅包，強調因粉絲的愛和支持能再活動20年。

始源今天依舊準備很多中文自我介紹：「大家好，我是高雄的男朋友，昨天晚上不能睡覺，因為擔心你們的膝蓋疼不疼？好不好？希望馬上回來。」3月將於高雄櫻花季演出的銀赫連忙接話：「D&E真的會來高雄。」

圭賢則自曝昨晚高雄巨蛋演出結束後，有到瑞豐夜市吃雞排、蔥油餅，排隊時看到前面的人都在用手機看Super Junior的影片，「我害怕了，突然全部的歌迷都在周圍」，趕緊把帽子蓋低一點。他也對美食念念不忘，「雖然我沒有天使雞排的股份，但真的很好吃，吃到哭了」。

農曆春節將近，利特也把台灣粉絲視為家人，在舞台下跪向萬名歌迷行大禮，祝賀新年快樂，更撒嬌喊：「請給我紅包！」沒想到真有粉絲遞上紅包，讓全場笑翻。

第2場的遊戲環節同樣用心更換，改成用嘴接吐司、立酒瓶、蒙眼猜舞蹈。沒想到今天神童收到的服裝，還是台劇「想見你」鳳南高中的書包和襯衫，但尺寸不符合，他苦笑：「為了穿這件衣服我會努力瘦身。」結果襯衫還被藝聲穿走。

台灣粉絲也送上不同的驚喜，先是用螢光棒排出「ELF（台灣粉絲名）愛SJ」，再用紙板排出「過年跟我回家吧」與「讓我媽媽看看女婿」。銀赫馬上笑回：「老婆！」利特也大笑質疑：「這裡有人結婚吧？難道是因為我們沒結婚嗎？」

在活動尾聲，8名成員也和大家告白。利特表示，Super Junior即將成團20週年，一直還有希望的原因就是，就算舞台結束，粉絲們還是一直會為成員未來擔心，「這讓我們還可以再維持20年！」

利特更特別對台灣E.L.F.說，「你們是怎樣，怎麼這麼完美」，無微不至地照顧他們，「大家是這麼愛我們，只要你們一直站在我們身邊，我們就會一直握著你們的手」。

由於今年上半年至8月，Super Junior全團或子團還有4場台灣活動，他們自嘲：「大家會在心裡想說，哥哥，你們不要再來了。」銀赫則笑說：「各位，你們是沒辦法推開我們的，老婆我愛你們。」

最後粉絲還驚喜替壽星始源、圭賢端上生日蛋糕，兩人也回祝粉絲和成員都健康、幸福，在經典終場曲Miracle中畫下溫暖句點。（編輯：張雅淨）1130128