潤娥中文聊天無阻礙 為粉絲獻唱「眼淚記得你」

（中央社記者葉冠吟台北4日電）韓團「少女時代」成員潤娥今晚在台北舉辦個人見面會，和3000名粉絲共度歡樂時光。中文很好的她，幾乎不用翻譯就能和粉絲聊天，更獻唱電影版「想見你」主題曲「眼淚記得你」。

集偶像歌手、主持人、演員一身的潤娥相隔6年再來台灣，一開場就再現中文10級程度，帶來中文歌曲「如果妳也想起我」（When The Wind Blows），並親切問候：「我是不是很久沒來，大家過得好嗎？」想起2018年就是在同一個地點舉辦見面會，沒想到過這麼久依舊滿座，讓她很感動。

潤娥昨天剛在澳門辦見面會，今天下午才抵達台灣，還來不及吃點心，主辦單位馬上在台上端出地瓜球讓她品嘗，潤娥被口感形容詞QQ可愛到，笑到不行，台下粉絲頻頻大喊：「姊姊，你好漂亮！」她驕傲地說：「你說得對，好棒。」

現場隨機抽觀眾寫的Q&A題目回應，有粉絲說是她11年的粉絲，感謝潤娥帶來很多勇氣，潤娥感動回覆：「我也一樣，你們給我很多的『花路』。」還有人詢問知不知道中文的530是什麼，她馬上笑回：「當然，我想你，因為我的生日是530，我也想你們，所以我來了！」

潤娥從中挑出5名粉絲上台用拍立得合照，與她面對面聊天，每個人都緊張得不得了，還有人差點哭出來，潤娥不斷為粉絲們打氣鼓勵，更用中文告訴大家：「加油，你們一定可以，這個話也常常對我自己說。」

她也答應粉絲會多演其他角色，包含「漂亮的壞人」。現場主持人問她有沒有意願演出台灣的影視作品，潤娥笑回，也要是漂亮壞人，「給我劇本吧？」

在遊戲任務中，潤娥跳了少女時代的歌曲Gee、「說出你的願望」，並清唱「想見你」電影版的歌曲「眼淚記得你」。寵粉的潤娥，在大家要求下加碼跳FOREVER 1，音樂沒準備好前在粉絲清唱下先跳1遍，再跟著音樂跳1次，全場尖叫聲不斷。

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粉絲為潤娥排出正反兩面應援字「1900天以來，非常想妳」，她驚呼是第1次見，笑回：「感覺真的很多話想說！」看到粉絲小手幅寫著「不管姊姊在哪裡發光，我們會成為你的影子」，潤娥感動表示：「不是讓你們看我的影子，而是要一起走，要一直在一起，創造走在一起的影子。」

今天除了潤娥外，高雄也有韓國男團VIXX演唱會，他們趕在農曆年前再度挑戰「24小時北高」，在昨天台北辦完簽售會，立刻在高雄舉辦演唱會，提前向粉絲拜年。他們透露昨天在台北東區巷子巧遇歌手林俊傑，成員KEN與他留下合照，為此特別在演唱會清唱1段「修煉愛情」的副歌，讓粉絲相當滿足。（編輯：管中維）1130204