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韓團SJ炒熱南台灣 銀赫被利特慫恿跳愛河

2024/1/27 21:34（1/27 21:41 更新）
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與台灣感情深厚的韓團Super Junior自27日起一連2天在高雄巨蛋舉辦Fan Party，與台灣粉絲們相見歡。（讀者提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年1月27日
與台灣感情深厚的韓團Super Junior自27日起一連2天在高雄巨蛋舉辦Fan Party，與台灣粉絲們相見歡。（讀者提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年1月27日
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（中央社高雄27日電）與台灣感情深厚的韓團Super Junior，今明2天在高雄巨蛋舉辦Fan Party，8人力讚高雄好吃、好玩又美麗，成員銀赫更嘴甜說，看到「愛河」就想到「台灣老婆」，被隊長利特吐槽要跳進去才對。

Super Junior繼2011年來高雄參加「大韓流」演唱會，與2AM、f(x)和Miss A同台；團隊8人睽違13年再到高雄舉辦粉絲見面會，2天2萬張票全數賣光。一開場就帶來SUPER、Mr.Simple、Black Suit組曲，讓全場應援棒揮舞成寶藍海、尖叫聲不斷，當隊長利特大喊：「台灣，大家好」時，粉絲們也熱情回應還提前拜年說「新年快樂，恭喜發財！」

Super Junior是出名會聊天、中文又好的團體，光自我介紹就讓全場笑到不行。一下飛機就對火鍋「鼎王」念念不忘的始源，昨天已和東海、利特相約大啖，直呼來到台灣很幸福，更透露對高雄有很多好印象，2011年曾來拍過台劇「華麗的挑戰」，2013年拍電影「破風」也在高雄取景。

前天單獨先來台灣的圭賢，則和經紀人在台北逛完龍山寺、吃美食，今天在高雄狂嗑油條、蛋餅、豆漿，「還有去英國領事館，非常非常漂亮，高雄是很美麗的城市」。

換銀赫問候粉絲時對全場喊：「老婆，老婆在哪裡？」被始源吐槽：「你的老婆是有幾個人？」銀赫繼續浪漫告白：「我是老公銀赫，妳們有多想我，我非常非常想妳們」，更透露今天早上有去駁二藝術特區，「前面還有愛河，是愛情的河，看到它就想到妳們」，再被利特虧：「想到就要跳進去才對」，讓銀赫趕緊回：「今天會跳進妳們心裡」。

由於今天是唱歌加玩遊戲形式，團員8人大玩矇眼猜拳、迷你小馬賽跑、矇眼猜舞蹈，來搶禮物，其中神童竟收到一件高雄中學外套，被其他人吐槽不像學生、像老師；而在今晚粉絲排字應援環節，則開起8人年齡玩笑：「現在不是哥哥，是大叔了！」讓利特哭笑不得喊：「那你們呢？」

還有另外一個應援是「台灣E.L.F（台灣粉絲名）永遠都在」讓全員感動到不行，始源表示台灣對Super Junior是珍貴特別的地方，「比起鼎王，更想念大家！這是真的。」

今年Super Junior台灣行程滿滿，包含這次將會有5場，3月24日高雄櫻花季有子團D＆E銀赫、東海；4月20日則有利特、神童、始源組成的子團L.S.S在林口體育館舉辦演唱會；5月4日換圭賢接力的個人演唱會；8月預計還有全體出道的19週年亞洲巡演會，讓台灣粉絲開心又煩惱：「哥哥太愛我們，但我們荷包乾扁了。」（編輯：陳政偉）1130127

韓團Super Junior團隊8人睽違13年再到高雄舉辦粉絲見面會，2天活動2萬張票全數賣光，27日首場舉行，眾人力讚高雄好吃、好玩又美麗。（讀者提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年1月27日
韓團Super Junior團隊8人睽違13年再到高雄舉辦粉絲見面會，2天活動2萬張票全數賣光，27日首場舉行，眾人力讚高雄好吃、好玩又美麗。（讀者提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年1月27日
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