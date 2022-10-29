約翰藍儂曾跪下親腳 傑瑞李路易斯搖滾傳奇落幕

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（中央社紐約28日綜合外電報導）美國搖滾樂先驅傑瑞李路易斯（Jerry Lee Lewis）今天與世長辭，享壽87歲。他生前唱紅Great Balls of Fire和Whole Lotta Shakin' Goin' On等金曲，但醜聞不斷重創演藝事業。

電影「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）中，代號「公雞」（Rooster）的飛行員向老爸「呆頭鵝」（Goose）致敬，在酒吧彈鋼琴炒熱氣氛，所演唱的經典歌曲Great Balls of Fire，原唱就是暱稱「殺手」（The Killer）的傑瑞李路易斯。

公關告訴法新社，傑瑞李路易斯在密西西比州的家中因自然因素過世。根據一項隨附的聲明，傑瑞李路易斯的妻子朱迪斯（Judith）表示：「他早已準備好離開了。」

聲明說，傑瑞李路易斯多年來蒙受疾病和傷痛，「他年輕時曾徹底虐待自己的身體，幾乎沒有機會活到中年，更不用說老年了」。

路透社報導，傑瑞李路易斯近年來一直生病，曾於2019年中風。

這位音樂人昔日以飄逸的金髮、喧鬧的鋼琴節奏和誇張的舞台表演聞名，是「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的朋友兼競爭對手。他的歌唱生涯超過半個世紀，曾有許多「驚世」的事蹟，包括他一位十幾歲的表妹是他的眾多妻子之一，以及酗酒、酒駕、藥物上癮、與政府就欠稅問題發生爭執等。

法新社報導，傑瑞李路易斯1935年9月29日出生於路易斯安那州，9歲就彈琴，隔年父母抵押了家族農場，為他買了一台直立式鋼琴。

他的表兄弟米奇基利（Mickey Gilley）和吉米史華格（Jimmy Swaggart）與他從小玩在一起，後來也各有發展，米奇基利成為鄉村音樂明星；吉米史華格則是電視布道家，但後來也醜聞纏身。

● 歌詞撩人被拒播 誇張演出吸睛

1956年，傑瑞李路易斯前往以靈魂樂、藍調和搖滾樂搖籃聞名的美國南部田納西州城市曼菲斯（Memphis），與「太陽唱片」（Sun Records）的創辦人山姆菲力普斯（Sam Phillips）搭上線。山姆菲力普斯是「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）崛起的重要推手。

當年，傑瑞李路易斯、貓王和強尼凱許（Johnny Cash）在錄音室與卡爾帕金斯（Carl Perkins）即興演奏，造就了「百萬四重唱」（Million Dollar Quartet），蔚為佳話。

傑瑞李路易斯隔年以熱門歌曲Whole Lotta Shakin' Goin' On一舉成名，當中撩人的歌詞震驚一些廣播電台且起初拒絕播放。他2006年告訴「紐約時報」（The New York Times）：「這對我來說就是一首歌。」

他接下來的作品Great Balls of Fire仍然是歷來最暢銷的單曲之一，而且與1989年丹尼斯奎德（Dennis Quaid）主演有關於他的傳記電影「大火球」（Great Balls Of Fire）同名。

到了1958年夏天，傑瑞李路易斯衝上巔峰，演出場場爆滿，熱錢湧入，另一首夯曲Breathless登上排行榜。

在一個即使是「貓王」下半身稍微扭一下都會引起轟動的時代，傑瑞李路易斯將演出更推進一步，用手和腳敲擊琴鍵，跳上他的大鋼琴，發出愉悅的尖叫聲，甚至還讓鋼琴著火。

英國老牌歌手艾爾頓強（Elton John）推文說，沒有傑瑞李路易斯，「我不會成為今天的我」，並稱他是「開創性的靈感來源」。

● 娶13歲表妹為妻 驚爆醜聞重創事業

然而，這一切都在1958年崩盤，當年傑瑞李路易斯展開英國之旅時，當地媒體發現他娶了13歲的表妹米拉（Myra Gale Brown）。

他後來告訴「華盛頓郵報」（The Washington Post）：「我知道這很糟糕，我知道這是不對的。」

他回到美國後發現自己被封殺，廣播和電視台將他列入黑名單。他只好到處奔走，轉往酒吧和小型俱樂部晚間演出。

傑瑞李路易斯說：「從每晚賺1萬美元到250美元，真的是失望透了。」

在1960年代的大部分時間裡，傑瑞李路易斯處於邊緣，被「披頭四」（The Beatles）這樣的新一代比下去，而他的不倫戀一直是他演藝生涯的汙點。

他私生活中的動盪不安很難讓外界不去注意，表妹米拉曾指控他虐待她的身心，兩人結婚約14年後離異。

傑瑞李路易斯在米拉之前結過兩次婚，之後又結婚4次。他有6個孩子，1個在幼時死於游泳池意外，另1個命喪車禍。

● 音樂遺產啟發後輩 約翰藍儂曾跪下親腳

儘管私生活風風雨雨，他仍然是後輩的靈感來源。

1970年代初相遇時，「披頭四」成員約翰藍儂（John Lennon）還跪下親吻傑瑞李路易斯的腳，並告訴他「你是讓我成為搖滾樂明星的人」。

傑瑞李路易斯當時告訴時尚雜誌GQ：「我當下有點看傻了，從來沒有人這樣做過。」

傑瑞李路易斯後來跨足鄉村樂，尋找新的開始，也重新錄製一些他的經典歌曲。他1986年入選搖滾名人堂；2005年獲頒葛萊美（Grammy）終身成就獎。

在晚年，他與「滾石樂團」（The Rolling Stones）主唱米克傑格（Mick Jagger）合作錄專輯。米克傑格推文說：「你的歌照亮我的生命！」

傑瑞李路易斯曾說：「當大家回顧時，我希望他們記住我不是因為我所有的妻子，雖然我有過幾個，當然也不是因為任何豪宅或花很多錢。」

「我希望他們僅僅是因為我的音樂而記住我。」（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1111029