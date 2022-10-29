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捍衛戰士公雞彈奏金曲原唱 傑瑞李路易斯過世享壽87歲

2022/10/29 09:33（10/29 10:50 更新）
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美國搖滾樂先驅傑瑞李路易斯28日與世長辭。圖為傑瑞李路易斯2005年參加慈善音樂會表演。（路透社）
美國搖滾樂先驅傑瑞李路易斯28日與世長辭。圖為傑瑞李路易斯2005年參加慈善音樂會表演。（路透社）
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（中央社紐約28日綜合外電報導）美國搖滾樂先驅傑瑞李路易斯（Jerry Lee Lewis）今天與世長辭，享壽87歲。他生前唱紅Great Balls of Fire和Whole Lotta Shakin' Goin' On等金曲，但醜聞不斷重創演藝事業。

電影「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）中，代號「公雞」（Rooster）的飛行員向老爸「呆頭鵝」（Goose）致敬，在酒吧彈鋼琴炒熱氣氛，所演唱的經典歌曲Great Balls of Fire，原唱就是暱稱「殺手」（The Killer）的傑瑞李路易斯。

影片來源：The Ed Sullivan Show

公關告訴法新社，傑瑞李路易斯在密西西比州的家中因自然因素過世。根據一項隨附的聲明，傑瑞李路易斯的妻子朱迪斯（Judith）表示：「他早已準備好離開了。」

聲明說，傑瑞李路易斯多年來蒙受疾病和傷痛，「他年輕時曾徹底虐待自己的身體，幾乎沒有機會活到中年，更不用說老年了」。

路透社報導，傑瑞李路易斯近年來一直生病，曾於2019年中風。

這位音樂人昔日以飄逸的金髮、喧鬧的鋼琴節奏和誇張的舞台表演聞名，是「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的朋友兼競爭對手。他的歌唱生涯超過半個世紀，曾有許多「驚世」的事蹟，包括他一位十幾歲的表妹是他的眾多妻子之一，以及酒駕、與政府就欠稅問題發生爭執等。

法新社報導，傑瑞李路易斯1935年9月29日出生於路易斯安那州，9歲就彈琴，隔年父母就抵押了家族農場，為他買了一台直立式鋼琴。

他的表兄弟米奇基利（Mickey Gilley）和吉米史華格（Jimmy Swaggart）與他從小玩在一起，後來也各有發展，米奇基利成為鄉村音樂明星；吉米史華格則是電視布道家，但後來也醜聞纏身。

傑瑞李路易斯人生高潮迭起，留下許多不朽金曲。他1986年入選搖滾名人堂；2005年獲頒葛萊美（Grammy）終身成就獎。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1111029

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