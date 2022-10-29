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安妮日記作者摯友93歲逝世 二戰期間一同關集中營

2022/10/29 17:36（10/29 18:01 更新）
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安妮法蘭克基金會表示，「安妮日記」作者安妮法蘭克的摯友之一漢娜．葛斯拉（圖）逝世，享耆壽93歲。基金會在網站上致意紀念。（圖取自安妮法蘭克基金會網頁annefrank.org）
安妮法蘭克基金會表示，「安妮日記」作者安妮法蘭克的摯友之一漢娜．葛斯拉（圖）逝世，享耆壽93歲。基金會在網站上致意紀念。（圖取自安妮法蘭克基金會網頁annefrank.org）
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（中央社海牙28日綜合外電報導）安妮法蘭克基金會表示，「安妮日記」作者、荷蘭猶太少女安妮法蘭克的摯友之一漢娜．葛斯拉今天逝世，享耆壽93歲。二戰期間，兩人都曾被關在德國的伯根-伯爾森納粹集中營。

法新社報導，安妮法蘭克（Anne Frank）15歲便死於伯根-伯爾森（Bergen-Belsen）集中營，但她在1942至1944年間撰寫的日記，對世人產生重大影響力，使得她在全球廣為人知。

漢娜．葛斯拉（Hannah Goslar）出生於1928年，她的家庭在1933年逃離納粹德國、落腳荷蘭首都阿姆斯特丹，她在那裡的學校認識同學安妮法蘭克。

但在1942年，安妮法蘭克一家為了逃避納粹而躲藏起來，兩人失去聯絡。葛斯拉與家人1943年遭到納粹警察蓋世太保逮捕，隔年被移送到伯根-伯爾森集中營。到了1945年2月，兩人終於在這座集中營重逢，但不久後安妮法蘭克便病逝。

葛斯拉與姊妺蓋比（Gabi）是家中唯2名集中營生還者。她後來移居耶路撒冷，在那裡嫁給丈夫皮克（Walter Pick），兩人育有3名子女，並有11名孫兒女和31名曾孫。

根據安妮法蘭克基金會（Anne Frank Foundation）的說法，葛斯拉對於自己子孫滿堂，常說這是她「對（納粹領袖）希特勒（Adolf Hitler）的回應」。

基金會在官方網站上表示：「漢娜，或安妮在她的日記中稱呼的漢內莉（Hanneli），是安妮最要好的朋友之一。她們從幼稚園就彼此認識。」

基金會還說：「漢娜直到晚年，都在分享她與安妮的友誼及納粹大屠殺的回憶。她認為每個人都應該知道她與好友安妮在最後一則日記之後的遭遇，無論這個故事有多可怕。」（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1111029

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