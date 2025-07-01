日本房價大漲 凶宅成住戶和投資人選項

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本房地產顧問兼靈異事件調查員兒玉和俊表示，隨著房地產價格上漲，凶宅成為愈來愈多住戶和投資人考慮入手的選項。

路透社報導，兒玉經常調查的那棟房子有一段陰森的歷史。7年前，一名老婦在浴室輕生，她的兒子去年也孤獨死去，大約10天後才被發現。

兒玉說，他從晚上10時到清晨6時待在這棟位於千葉縣僻靜住宅區的房子裡將近20次，共用上4架攝影機、一具熱像儀、一具磁場探測器、一個氣壓計、一個溫度計和一個錄音機來監控，每小時記錄一次數據。

等他確認屋裡沒有不可解釋的電磁干擾之類的超自然現象後，他會準備一份證書，認證這棟房子沒有鬼。

在日本，發生過謀殺案或自殺事件的凶宅可能會讓新屋主或房客心理不適。有些「孤獨死」的房子也一樣，遺體若腐化一段時間才被發現，可能需要特殊清潔服務，甚至必須換掉地板和壁紙。

兒玉3年前成立了自己的公司Kachimode，專門為有意買房或租房的人提供所謂鬼魂調查服務。他說：「以前幾乎不可能找到租客…但隨著房地產價格上漲，大家開始考慮把凶宅納入選項。」

日本房價飛漲，是因為建材和勞動成本飆升，以及日圓疲軟和相對便宜的房地產促使外國投資人大量湧入。

日本人口迅速老化，也導致更多孤獨死案例。根據國家政策機構發表的第一份相關報告，去年有近2萬1900起死亡8天以上才被發現的案例。

這種趨勢使得老年人很難租到房子，因為房東擔心房子有一天可能變成凶宅。政府為了多少緩解這個問題，於2021年發布指導方針，建議發生孤獨死3年後的房子可去除註記，這樣可能更容易找到租客。

但屋主和仲介仍須向所有洽詢的潛在買家和租客揭露房子的歷史。

政府的指導方針激發了人們對凶宅的興趣。部分房地產仲介商說，有些年輕人較願意住凶宅，國內外投資人也會被潛在的高收益吸引，其中許多是中國人。

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房仲公司Happy Planning創辦人大熊明（Akira Ookuma，暫譯）說，「投資人不在乎（房子的歷史），因為他們不住那裡」，有些人等3年一過就提高租金。

房仲業者認為，日本凶宅只會愈來愈多。國立社會保障．人口問題研究所估計，65歲以上獨居者目前占日本家戶總數的14%，20年後將占1/5。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140701

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