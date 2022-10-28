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政大金融學院院長李勝彥辭世 享壽78歲

2022/10/28 16:15（10/28 16:27 更新）
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國內財經知名學者、現任政治大學國際金融學院院長李勝彥於28日辭世。（圖取自政治大學國際金融學院網頁cgbf.nccu.edu.tw/PageFront）
國內財經知名學者、現任政治大學國際金融學院院長李勝彥於28日辭世。（圖取自政治大學國際金融學院網頁cgbf.nccu.edu.tw/PageFront）
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（中央社記者潘姿羽台北28日電）國內財經知名學者、現任政治大學國際金融學院院長李勝彥於今晨辭世。政治大學今天表示，除了第一時間向家屬致意外，校方將全力協助處理後續治喪及院務事宜。

李勝彥1944年生，台南縣人，於1966年自國立中興大學法商學院經濟系畢業，後考取日本政府獎學金，赴日就讀神戶大學，並取得經濟學碩士學位。

返國後，曾任職行政院經濟建設委員會，4年後再度赴美，取得匹茲堡大學經濟學博士後，任職於美國維吉尼亞電力公司、華府公共服務委員會。1980年5月返國，歷任中央銀行經濟研究處副處長、處長及業務局局長、臺灣銀行總經理、中國輸出入銀行理事主席等。

李勝彥精通英、日語，是奉派或應邀赴美、日等國出席國際性會議首選，前總統李登輝更盛讚其為「國際金融專家」。

李勝彥在財經金融的深厚素養，讓他被數任央行總裁所看重。

央行在「今天與誰有約」系列貼文中，提到李勝彥是被前央行總裁謝森中「挖角」進入央行服務，擔任央行經研處副處長，後赴日本大阪國際大學政經學部任教；而他放棄日本教職的原因，是接獲當時央行副總裁彭淮南的電話，因時任央行總裁的梁國樹邀請他出任央行經研處處長，於是決定回央行服務。

2022年，國發會、金融總會及金融研訓院等協力促成政大國際金融學院設立，7月9日舉辦院長李勝彥的就任歡迎茶會，當天更有前副總統陳建仁、內政部部長徐國勇、前央行總裁彭淮南等逾百位貴賓親臨祝賀，足見李勝彥十分受人敬重。（編輯：林淑媛）1111028

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