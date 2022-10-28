金融科技拚永續創新 沈榮津：今年金融業投入逾300億

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（中央社記者張璦台北28日電）行政院副院長沈榮津今天表示，金融科技是普惠金融重要推動力，且充滿著無限潛力，預估今年金融業對金融科技發展投入金額逾新台幣300億元，台灣經濟自由、競爭力備受肯定，未來也將持續追求金融永續與創新。

沈榮津今天出席「FINTECH TAIPEI 2022台北金融科技展」開幕活動致詞指出，金融科技是金融業的數位創新，可以提升金融效率、效能，也是普惠金融重要推動力之一。

他感謝金管會與金融總會、金融研訓院籌劃台北金融科技展，藉由展覽，展示金融科技發展的成果，對於金融消費生活的影響，也為金融服務提供者創造商機，吸引資金與人才，並針對國際金融科技發展趨勢，進行交流。

沈榮津表示，金融科技充滿無限潛力，根據金管會統計資料，2022年金融業對金融科技預計投入金額約有新台幣300多億元，顯見對其重視；金融機構也逐漸重視培養自身科技力，借重科技公司專長，相互合作的情況愈來愈普遍。

他表示，行政院也運用前瞻2.0強化數位建設，期望在數位科技發展普及下，讓每個人可以透過多元管道，享受經濟、方便、安全、貼心的優質數位服務；同時，政府也積極推動先進網路、數位產業轉型、5G基礎公共建設，建構、支持台灣未來10年發展的數位建設。

針對相關人才，沈榮津表示，國際金融學院今年5月成立，在金融創新和商品方面，結合產業界量能，透過務實、前瞻課程規劃，培養下一世代的跨領域國際金融人才，加速台灣金融業與國際接軌；同時，金管會也推動金融科技能力認證機制，助金融數位轉型一臂之力。

沈榮津指出，台灣經濟自由、競爭力受到肯定，未來會持續追求金融永續、創新，重視議題包含金融科技發展、資訊安全，與提升客戶體驗，提供安全、有效率的客製化服務。

沈榮津期許，傳統金融機構加速布局金融科技，提升數位服務型態，透過與新創、科技公司合作，共創雙贏成果。（編輯：潘羿菁）1111028