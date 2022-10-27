9月景氣燈號改亮黃藍燈 分數大跌逼近低迷藍燈

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（中央社記者蘇思云台北27日電）國發會今天發布9月景氣燈號，終結連六綠，改亮黃藍燈，是2020年8月以來再度亮出黃藍燈；綜合判斷分數大跌6分到17分，只要再跌1分，燈號就會落入代表景氣低迷的藍燈。

國發會今天公布9月景氣燈號改亮黃藍燈，綜合判斷分數降至17分，分數來到逾3年半新低。國發會表示，景氣走緩，須密切關注後續變化。

進一步觀察景氣燈號的9項構成項目，工業生產指數由綠燈轉呈藍燈，分數減少2分；股價指數由黃藍燈轉呈藍燈，海關出口值、機械及電機設備進口值、批發零售及餐飲營業額都由黃紅燈轉呈綠燈，分數各減1分；其餘4項燈號不變。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，9月景氣領先、同時指標續呈下跌，領先指標連續11個月下滑，累計跌幅7.59%；值得關注的是，同時指標連7跌，累計跌幅8.2%也明顯較8月幅度擴大。

吳明蕙分析，主要是外在環境風險持續，例如多國面臨通膨壓力，許多央行採取緊縮性貨幣政策，對金融市場產生動盪、進而可能影響需求面，再來是地緣政治風險。近期國際貨幣基金（IMF）也陸續下調各國經濟成長率預測，廠商進行存貨調整，當然可能對景氣帶來影響。

8月景氣燈號綜合判斷分數為23分，屬於綠燈的區間下緣（綠燈分數為31分至23分），9月分數一口氣大跌6分、下降到17分，降至黃藍燈的下緣（22分至17分），只要再跌1分，燈號就會落入代表景氣低迷的藍燈；媒體詢問，10月是否可能看到藍燈。

吳明蕙表示，未來挑戰確實相當大，綜合觀察同時指標跟燈號分數時，景氣轉趨疲弱現象很明顯，10月燈號與分數還是要看後續統計數值，有時候相關變化可能會在門檻邊緣徘徊，值得後續關注。

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展望未來，國發會表示，新興科技應用與數位轉型需求持續，以及歐美年終消費旺季採購需求，有助支撐出口；國內半導體供應鏈及綠能投資持續擴增，加上投資台灣三大方案延續，邊境管制逐步放寬，有助提供經濟支撐。

不過，國發會指出，全球通膨與升息壓力續存，且俄烏戰爭持續，加上中國堅持清零政策，加深全球經濟下行風險，後續發展須密切關注、妥善因應。（編輯：張良知）1111027