經濟學家：台灣面臨經濟成長「見3是山」挑戰

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）國發會今天發布的9月景氣燈號跌落至景氣「趨弱」的黃藍燈，外界憂心台灣經濟前景蒙上陰影，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超直指，台灣面臨出口及投資趨緩、經濟成長率「見3是山」的挑戰，遇到瓶頸，要再出現傲人成長有難度。

國發會今天公布的9月景氣燈號不只跌落至黃藍燈，綜合判斷分數更大減6分，下探17分，為黃藍燈的區間下緣（黃藍燈分數區間為22至17分），只要再減1分，就會落入代表景氣低迷的藍燈。

中經院今天舉行「通膨升息下全球經濟風險展望及企業因應對策」，與會專家學者分享對於台灣經濟前景的看法。

林啟超認為，台灣經濟面臨兩大挑戰，一是全球需求趨緩，庫存調整將讓出口與投資下滑，二是台股低迷，股市的負向財富效果發酵，均會影響經濟成長動能，「未來3到6個月，景氣下滑會很明顯」。

林啟超更指出，台灣在美中貿易戰、COVID-19疫情之下是受惠者，出口迎來亮麗成績，如今兩岸緊張局勢升溫，台灣成為地緣政治風險的焦點，如此一來，即便台灣在半導體等領域具有優勢，往後其他國家也會思考，是否要把訂單都下在台灣。

基於上述原因，林啟超形容，台灣經濟成長率可能面臨「見3是山」的挑戰，遇到瓶頸，要再出現傲人成長不太容易。

同時，中經院副院長王健全則認為，近幾年台灣集結天時地利，才能創造亮眼表現，如今台灣成為地緣風險中心，天時的優勢下降，對於台灣未來景氣走勢更要謹慎以對。（編輯：林淑媛）1111027