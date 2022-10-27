通膨升息夾擊 10月消費信心創13年新低

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10月消費者信心指數續跌至61.22點，寫下13年新低紀錄。圖為民眾在台北松山車站內店家消費。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）通膨與升息夾擊之下，國人消費信心大受衝擊，中央大學台經中心今天公布的10月消費者信心指數（CCI）續跌至61.22點，寫下13年新低紀錄，執行長吳大任直言，消費信心低落之下，冀望內需穩經濟恐怕有難度。

中央大學台經中心調查顯示，10月CCI為61.22點，月減1.37點，且創下2009年11月以來新低紀錄。

CCI的6項分項指標，僅物價水準上升，購買耐久財、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機等5指標均下降；其中「未來半年投資股票時機」月減3.2點、幅度顯著，跌至21.3點，更創下歷史新低。

至於「未來半年家庭經濟狀況」，10月調查結果為73.15點，與9月相比下降0.45點，且創下2014年1月以來、近9年新低。

吳大任坦言，通膨與升息夾擊，使得家庭支出增加，近期台股慘澹更讓其他收入銳減，在此情況下，民眾對於景氣趨於保守，對家庭經濟看法自然不樂觀。

吳大任進一步指出，台灣今年上半年出口表現亮麗，但美國聯準會（Fed）、歐洲央行均大舉升息，美歐消費應會顯著下跌；另外，中國經濟下行，且政府堅持清零政策，消費動能也會受挫，「全球幾個大經濟體如果消費都顯著下滑，台灣出口一定受到衝擊」。

政府預見出口動能放緩，也提到接下來可以靠內需支撐經濟成長，但吳大任認為「這期待恐怕很難實現」。

吳大任指出，今年情況與去年不同，去年經濟成長亮眼、製造業營收屢創佳績，政府又推出五倍券刺激消費，因而迎來報復性消費；今年第3季起廠商接單情形不佳，第4季甚至可能出現無薪假，家庭所得受影響之下，很難期待消費顯著成長。

從絕對水準來看，CCI的5項指標低於100，呈現「偏向悲觀」，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀。

不過「未來半年購買耐久性財貨時機」調查為104.3點，月減4.05點，為減幅最大的分項指標，並下探16個月新低。

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吳大任分析，經濟前景不明朗是影響民眾信心的關鍵，他推測，隨著景氣趨緩時間拉長，建商與賣方資金壓力變大，或許明年第2季起，建商讓價機會就會增加。

10月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦。調查期間為10月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2868名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：楊蘭軒）1111027