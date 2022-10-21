龔明鑫：今年台灣人均GDP勝日韓 IMF估明年也有機會超越

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（中央社記者蘇思云台北21日電）國際貨幣基金（IMF）估算，今年台灣人均GDP可望首度超越日本，也把韓國甩在後頭，成為東亞第一。國發會主委龔明鑫表示，這情況不是曇花一現，根據IMF估計明年也有機會超越日韓。

根據IMF最新報告，今年台灣人均GDP將從3萬3140美元（約105.6萬台幣）成長到3萬5510美元（約113.2萬台幣）；相較之下，韓國今年人均GDP為3萬3590美元，日本為3萬4360美元，分別下降4%和12.6%。

龔明鑫今天接受「官我什麼事」節目訪談。龔明鑫指出，IMF估計來看今年台灣人均GDP將超過日本跟韓國，根據過去資料來看，這是台灣首次超過日本、睽違19年超過韓國，在東亞國家裡面，台灣人均GDP是最好的。

龔明鑫指出，IMF估計2023年台灣還是會持續領先日本與韓國，明年台灣人均GDP估計為3萬6834美元，超過日本的3萬5034美元跟韓國的3萬4767美元，也就是說，2022年的情況不是曇花一現。近年台灣面對國際衝擊、美中貿易戰等挑戰，不僅防疫得宜，經濟表現也不錯，失業率跟全球相比也算不高。

如果來看2020年至2022年的平均經濟成長率，龔明鑫以東亞國家來比較，台灣平均為4.4%、日本為-0.4%、韓國為2%，「四小龍中我們是最好的，也超過全球平均值」。台灣過去經濟成長率是低於全球，現在平均值有超過全球，明年台灣經濟成長率看起來也可能會超過全球平均值。

此外，IMF在2022年世界經濟展望秋季報告中預估，台灣今年經濟成長率可望達到3.3%，較4月春季報告小幅上修0.1個百分點，明年預估為2.8%。今年消費者物價指數（ CPI CPI小百科 消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。 可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。 資料來源：主計總處 看更多 關閉 ）年增率預估為3.1%，遠低於全球。

龔明鑫指出，台灣是少數IMF近期有上修經濟成長率的國家，物價也相對穩定，政府在水電公營事業價格上維持穩定，加上這波物價很多是因為輸入性因素造成，因次也有提出貨物稅等措施做緩和。

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IMF預估台灣今年CPI為3.1%，龔明鑫指出，台灣8月CPI已經低於3%，後續月份看起來都會低於3%，全年度CPI有機會控制在3%以下，對民眾來說，在物價舒緩上應有一些幫助。

展望後續國際挑戰，龔明鑫坦言，除了通膨、俄烏戰爭等地緣政治衝突外，中國經濟明顯下滑，面臨三項挑戰，包括美中貿易戰後又有新一輪科技戰，發展新科技可能遭遇困難，二是清零政策，三是房地產跟地方政府債務問題等，經濟風險明顯增加。（編輯：潘羿菁）1111021