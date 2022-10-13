葉倫：全球面臨經濟逆風 防範中俄地緣政治脅迫

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，全球經濟正面臨「重大逆風」，美國正在努力支撐其供應鏈，並防範俄羅斯、中國和其他國家的「地緣政治脅迫」。

路透社報導，葉倫在援助團體布列登森林委員會（Bretton Woods Committee）主辦的活動中表示，華府正在努力強化與歐盟和印太國家的整合，包括許多新興市場和開發中國家，同時提升供應鏈的備載能力。

葉倫說：「我們知道俄國將貿易武器化，作為地緣政治脅迫工具的代價，我們必須減輕對像是中國這樣的國家類似的脆弱性。」她強調，美國決心對俄國入侵烏克蘭，以及俄國當初封鎖食品和能源輸出究責。

葉倫和其他拜登政府官員也直言，有必要減少對中國供應鏈的依賴，並反擊他們所見中國在全球經濟中的不良行為。

她說，華府正在努力減少美國企業對台灣半導體和其他技術的「極度依賴」，包括中國和其他一些國家製造的太陽能板或電動車電池的關鍵零組件。

葉倫說：「朋友相挺（Friend-shoring）並不意味著少數幾個國家，這並不意味著保護主義。這是為了（獲得）多樣性…但仍然可以從貿易中獲益。」

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）上個月與英國新任貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）視訊時，也對中國的「非市場經濟政策和做法以及經濟脅迫」表示擔憂。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1111013