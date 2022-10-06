歐洲國家通膨飆 荷蘭9月攀抵14.5%歷史新高
2022/10/6 19:46（10/6 20:43 更新）
（中央社海牙6日綜合外電報導）今天出爐的最新官方數據顯示，荷蘭9月通膨攀抵14.5%，創歷史新高，主要因俄羅斯入侵烏克蘭後，能源價格飆漲。
荷蘭現在已經成為歐洲通膨率最高國家之一，身為歐洲第五大經濟體的荷蘭，目前正試圖降低依賴俄羅斯天然氣。
荷蘭繼8月通膨12%創歷史新高後，9月通膨年增14.5%，再度創下新高。
法新社報導，荷蘭中央統計局（Netherlands Central Bureau of Statistics）發表聲明說：「通膨攀升主要是因為能源價格變化。」
「9月能源價格比去年同期上漲超過200%。」
荷蘭政府9月宣布一項前所未有、金額高達172億歐元的方案，以協助國內面臨高通膨和高能源價格的民眾。
當時荷蘭國王威廉-亞歷山大（Willem-Alexander）出席國會開議時遭群眾以噓聲對待。此外，民調也顯示，荷蘭民眾對總理呂特（Mark Rutte）的信心滑降。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111006
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
9月CPI年增2.75%漲幅擴大 主計總處：颱風農損非通膨升溫