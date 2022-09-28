全球通膨歐洲政府灑錢搶救人民生計 英德花費逾3兆元最多

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（中央社記者田習如台北28日電）歐洲各政府加碼搶救人民生計，據智庫Bruegel最新統計，英國灑錢計畫已達GDP的6.5%，德、法則較2個月前翻倍，過去1年歐洲27國援助案共達5314億歐元。「經濟學人」認為全球進入「紓困所有人」的新時代。

全球通膨約自去年下半起漲，更在俄烏戰爭後瘋狂加速，使得許多歐洲政府對民間補貼不斷加碼，包括減免消費稅、直接發錢、凍漲能源和糧價等。歐洲智庫Bruegel追蹤統計歐洲27國自去年9月以來對家庭和企業的援助計畫金額，總計已達5314億歐元（約新台幣16.45兆元）。

英國新首相特拉斯（Liz Truss）上任後提出凍漲全民電費和瓦斯費，以每戶一年2723歐元為上限，估計將使政府未來一年半支出1500億歐元(約新台幣4.64兆元)。大手筆立刻讓英國在Bruegel的統計中高居第1名，過去一年（截至21日）政府的相關補貼方案金額共1784億歐元（約新台幣5.52兆元），相當於英國GDP（國內生產毛額）的6.5%，遙遙領先其他國家。

德國被擠到第2名。相較今年7月，德國政府累計開出432億歐元政策支票，2個月來已增加到1002億歐元（約新台幣3.1兆元），占GDP的2.8%。除了加碼補貼能源費用，9月新方案還包括一次性發給退休者300歐元、大學生200歐元，並提高租金補貼、兒童津貼等。

法國政府14日提出的加碼補貼案使相關政策支出累計達716億歐元（約新台幣2.21兆元），占GDP2.9%，也比7月時翻倍。新措施包括使用天然氣供暖的家戶每月最高補貼25歐元、用電暖氣的每月補貼20歐元，用石油或燒柴供暖的法國家庭則一年最多獲能源補貼200歐元。

義大利看守內閣也持續提出方案搶救人民生計，包括發給年收入2萬歐元以下者每人150歐元的津貼，以及對酒吧、餐飲等中小企業補貼稅負。相關政策一年來計達592億歐元，占GDP的3.3%。

其他歐洲國家的新加碼政策包括荷蘭政府宣布將基本工資提高10%；丹麥政府讓民眾未來針對超出去年秋天能源帳單的部分，可延遲在5年內補繳。

對此現象，英國「經濟學人」（The Economist）雜誌27日分析，近15年全球3大事件接踵而至，使各國政府不斷出手補貼民眾和企業，造就了一個「紓困所有人」（bailouts for everyone）的新時代。

這3大事件是2007-09年金融海嘯、2019新型冠狀病毒（Covid-19）大流行和近期的能源飆漲，每個事件都讓政府砸大錢搶救民眾和企業。「經濟學人」引用自由市場理論大師海耶克（Friedrich Hayek）的看法，認為各個政府紓困案分別來看或許都有道理，但當大量的政府干預累積起來，「可能會扼殺一個經濟體」。

然而，面對人民荷包購買力持續縮水，尤其歐洲街頭多起民怨示威，政府們只好將財政紀律、市場原理往後擺，先渡過眼前的難關再說。（編輯：韋樞）1110928