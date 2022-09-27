歐洲央行：續升息至控住通膨 歐元區連兩季經濟衰退

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（中央社記者田習如台北27日電）歐洲央行（ECB）總裁拉加德26日出席歐洲議會報告指出，今年第4季和明年第1季歐元區經濟會出現衰退，她也表示將持續升息對抗通膨，直到中期目標回到2%為止。

拉加德（Christine Lagarde）在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會報告並與議員詢答時指出，2023年肯定會是辛苦的一年。她解釋，今年第2季歐元區能成長0.8%是來自疫情解封後的旅遊潮和勞動力需求強勁，但接下來的幾季經濟就會顯著放緩。

拖累經濟主要是4個因素，高通膨抑制消費和產出、隨解封而來的服務業需求失去動力、各國升息壓低全球需求加上貿易惡化，以及仍然居高不下的不確定性讓民眾和企業信心滑落。

歐洲央行因此下修歐元區經濟預期，估計今年成長3.1%，2023年只有0.9%，2024年略增至1.9%。她告訴議員，第4季和明年第1季「很大可能是負成長」，也就是符合連續兩季衰退的「技術性衰退」（technical recession）定義。

8月歐元區通膨率繼續升到9.1%，使歐洲央行上修今年全年通膨率為8.1%，明年5.5%，2024年才會降到2.3%。拉加德表示，抗通膨行動攸關民間對經濟的信心，因此將持續升息直到通膨恢復到歐洲央行設定的中期目標2%為止。

她並預告，下週一歐元體系將開始把債券發行者的「氣候分數」納入購買公司債的考量指標，也就是有利於在因應氣候變遷問題上表現好的企業融資，同時降低表現差的企業在債券市場的吸引力。

拉加德說，這套措施將可降低歐元體系因氣候問題帶來的金融風險，並支持歐盟大力推動的綠色轉型目標。（編輯：陳惠珍）1110927