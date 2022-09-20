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歐盟麵包平均漲18% 匈牙利漲幅66%最高

2022/9/20 13:40（9/20 13:50 更新）
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歐盟統計局19日發布，歐盟麵包價格8月比一年前平均上漲18%，成員國中以匈牙利麵包飆漲66%為最高，法國8%最低。（圖取自Unsplash圖庫）
歐盟統計局19日發布，歐盟麵包價格8月比一年前平均上漲18%，成員國中以匈牙利麵包飆漲66%為最高，法國8%最低。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者田習如台北20日電）歐盟統計局19日發布，歐盟麵包價格8月比一年前平均上漲18%，與去年8月漲幅3%相比，一年來的變化十分驚人，成員國中以匈牙利麵包飆漲66%為最高，法國8%最低。

歐洲以麵包為主食，麵包價格是足以「動搖國本」的問題。2月24日以來「歐洲的麵包籃」烏克蘭遭「歐洲的油氣桶」俄羅斯入侵，小麥和能源兩大來源國帶來的斷供、漲價兩大危機，同時匯集到麵包身上。

歐盟統計局（Eurostat）指出，8月歐盟麵包平均價格較一年前大漲18%，而2021年8月較2020年同期的漲幅則是3%，差距非常大。同時，相較歐元區消費者物價指數（HICP）8月年化漲幅為10%，也凸顯麵包漲勢之高。

在歐盟27個成員國中，麵包通膨最嚴重是匈牙利的66%，其次為立陶宛33%，愛沙尼亞、斯洛伐克、克羅埃西亞、波蘭和拉脫維亞也都超過30%。不過匈牙利等中東歐國家的糧食漲價問題早在俄烏戰爭前就開始惡化，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在年初就宣示要管制麵粉、牛奶等食品價格，但他4月連任至今糧食問題變得更糟。

政治新聞網站Politico曾分析中東歐糧食漲幅較歐洲其他地區高的原因之一，是這些國家的食品價格較低，一旦原物料大漲，反映在食品上的幅度就很顯著。同時，食物開銷占中東歐民眾所得的比重較高，如匈牙利、波蘭都有16%，而歐盟平均是13.5%，因此糧食漲價對他們衝擊更大。

不過富國民眾的日子也不好過，德國麵包一年來漲了17.5%。路透社（Reuters）報導，德國家庭每年平均消費56公斤麵包，全國一年消費額達150億歐元（約新台幣4718億元），今年能源價格高漲以來，麵包烘焙業者就大喊吃不消。

德國烘焙業協會代表施奈德（Daniel Schneider）告訴路透社，麵包產業「正面臨史上最大挑戰之一」。

在歐洲漲價風暴中，稍微笑得出來的是荷蘭、法國、瑞典和挪威，麵包年漲幅都低於10%。（編輯：郭中翰）1110920

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