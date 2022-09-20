瑞典抗通膨飆高 大幅升息4碼
2022/9/20 18:07（9/20 18:43 更新）
瑞典中央銀行20日宣布大幅調升利率4碼。圖為瑞典克朗。（圖取自Pixabay圖庫）
（中央社斯德哥爾摩20日綜合外電報導）瑞典中央銀行（Riksbank）今天宣布大幅調升利率4碼，以對抗飆升到數十年來最高點的通貨膨脹率，預期美、英兩國央行本週稍晚也將再次升息。
法新社報導，瑞典此次一個百分點（4碼）的升息幅度是央行1993年制定通膨目標以來之最，令分析師意外。這些分析師原本預估，升息幅度為0.75個百分點（3碼）。
政策利率因此調升一倍以上，達到1.75%。
各國央行不斷調升借款利率，以緩和物價飛漲，而干冒引起經濟衰退之險，因為這些作法會使經濟活動減緩。
瑞典央行發表聲明說，「通貨膨脹太高了」；並說，這削弱了家戶購買力，進而使家戶和企業比較難以從事財務規畫。
瑞典央行預言，未來6個月將持續升息；「通膨飆升快速，無論在瑞典或他國都太高了。」
瑞典8月通膨率上升到9.0%，為1991年以來最高點。（譯者：張佑之/核稿：劉淑琴）1110920
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