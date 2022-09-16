英鎊貶至1985年來最低 喚起1992年黑色星期三陰影

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（中央社倫敦16日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）升息以抑制通膨之際，美元匯率強勢上漲，而英鎊兌美元今年以來已經貶值大約16%，正邁向1992年以來第4次全年貶幅達到兩位數的慘況。

彭博（Bloomberg News）報導，英鎊今天進一步貶值，是1985年以來首次貶破1英鎊兌1.14美元關卡，表現遜於十國集團（G10）大多數其他國家的貨幣。

億萬富豪索羅斯（George Soros）1992年利用「量子基金」（Quantum Fund）成功下賭英鎊兌德國馬克匯率高估，迫使當時的英國首相梅傑（John Major）讓英鎊退出歐洲匯率機制（ERM）。

英國被迫退出歐洲匯率機制的1992年9月16日，當天即被稱為「黑色星期三」（Black Wednesday）。

當年英格蘭銀行（Bank of England）進行干預，耗資數十億元試圖支撐英鎊並維持在設定的匯率區間內，但最終徒勞無功。

目前英鎊疲軟引發議論，有些人認為英鎊看起來像是一種新興市場資產，並有可能爆發全面性貨幣危機，但部分人士覺得這項論點過於牽強。

黑色星期三發生期間的時任英國財政大臣賴蒙特（Norman Lamont）認為，當年的事件跟目前狀況之間沒有太大關聯，而且消極情緒有些過頭了。

賴蒙特表示：「我不認為英鎊可以跟新興市場貨幣相提並論。對於外來投資而言，英國仍是具有吸引力的地方。」（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1110916