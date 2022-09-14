英國8月通膨率降至9.9% 仍接近40年高點

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）今天公布的官方數據顯示，英國通貨膨脹8月降溫，但仍然接近7月創下的40年來最高水準，反映出英國正在與生活成本危機搏鬥。

法新社報導，英國國家統計局（ONS）公布，英國消費者物價指數（CPI）年增率7月上升至10.1%後，8月回落至9.9%。

英國國家統計局在聲明中表示，車用燃料價格下滑，為通膨數據降低貢獻最多；反觀食品價格上揚，則為通膨加溫增添最多柴火。

英國中央銀行英格蘭銀行（Bank of England）為了壓低火熱的通膨，8月將關鍵利率調高0.5個百分點（2碼）至1.75%，創下1995年以來單次最大升幅。

英銀將在一週後再做出利率決定。央行政策會議原應在本周召開，但因英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）辭世而延後。

美國昨天公布8月通貨膨脹率比預期高，引發投資人擔憂美國聯邦準備理事會（Fed）的升息時期將延長，美國股市應聲大跌。

由於能源和糧食價格飆天高，今年全球消費者物價指數暴漲。能源和糧價攀升，最主要歸咎於各地自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後，經濟活動恢復，造成供不應求；以及俄羅斯侵略烏克蘭後，相關物資供應更吃緊。

英國新首相特拉斯（Liz Truss）上週宣布國內能源價格凍漲2年，來對抗通膨。分析師預測，這將促使英國通膨率稍微下降，但對於前景的看法仍抱持謹慎。

英銀曾預測，英國通貨膨脹率將觸頂於13%，並造成英國經濟今年開始進入衰退。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110914