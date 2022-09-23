央行示警全球經濟風險 留意聯準會激烈升息效應

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）全球景氣放緩且經濟前景充滿不確定性，中央銀行特別點出金融情勢緊縮壓抑經濟活動、能源危機衝擊歐洲經濟發展、中國大陸經濟金融困境等4大風險，也提醒必須關注美國聯準會激烈升息的後續效應。

中央銀行22日舉行理監事會，考量全球及台灣經濟放緩，但仍須妥善處理通膨議題，決議升息半碼（0.125個百分點）、調升存款準備率1碼；並指出台灣屬於小型開放經濟體，須密切關注國際局勢變化。

綜觀國際經濟情勢，央行於理監事會後記者會參考資料中指出，全球通膨率居高，疫後旅遊及消費復甦力道漸減，加上貨幣政策緊縮將抑制需求，預期全球及先進經濟體今年下半年經濟成長將放緩，新興市場經濟體則持穩。

央行並指出，全球經濟前景轉趨黯淡且面對多重下行風險，必須特別關注金融情勢緊縮壓抑經濟活動、能源危機衝擊歐洲經濟發展、中國大陸經濟金融困境、極端氣候事件及COVID-19疫情反覆威脅等4大風險。

金融情勢緊縮方面，央行表示，今年以來全球央行貨幣政策大多朝緊縮方向前進，升息力道加大會使融資成本大幅增加，經濟活動承壓；尤其美國聯準會（Fed）若未來持續大幅升息，美國經濟衰退機率恐攀升。

美國聯準會激烈升息，也可能波及其他體質脆弱的經濟體。央行表示，部分經濟體以美元計價的外債規模龐大，政府財政狀況又捉襟見肘，美元走強下，若再伴隨資本外流，政府債務違約風險就會大幅升高。

而能源危機衝擊歐洲經濟，可能進一步導致金融市場動盪，不利政經穩定。央行說明，俄羅斯若長期中斷輸往歐洲的天然氣，將顯著推升歐洲能源價格及通膨；歐洲央行（ECB）為了抑制高通膨而加大貨幣緊縮力道，可能讓成員國金融情勢出現嚴重分歧，體質較弱的成員國金融市場動盪，當情況惡化、蔓延至其他成員國，更不利歐元區政經穩定。

至於中國大陸經濟金融困境及美中對抗將影響全球供應鏈，也是牽動全球經濟的重要風險。

央行解釋，中國大陸若續採防疫清零政策，恐讓全球供應鏈瓶頸再度惡化，房地產部門危機擴大也將損及金融穩定；一旦中國政府的財政及貨幣政策支持效果難以發揮，導致經濟成長大幅放緩，將進一步拖累全球經濟成長動能。

此外，央行也指出，美中對抗程度將影響全球供應鏈重組幅度，並對全球科技發展、貿易與物價造成衝擊。（編輯：楊凱翔）1110923