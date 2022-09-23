中國官媒再批Fed升息 殃及全球傷害經濟

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（中央社記者李雅雯北京23日電）美國聯準會當地時間21日宣布升息3碼，中國官媒連續2天刊文痛批，美國持續激進升息，無助於解決自身結構性問題，恐使全球經濟陷入衰退，升息競賽傷害全球經濟。

美國聯邦準備理事會（Fed）當地時間21日宣布升息3碼，聯邦基金利率目標區間上調到3.00%至3.25%間，符合市場預期。這是美國聯準會今年以來第5次升息，也是連續第3次升息3碼。

財經類官媒經濟日報23日以「美聯儲持續激進加息殃及全球」為題撰文抨擊，美國聯準會持續激進升息，無助於解決美國自身結構性問題，反而可能使全球經濟陷入衰退，「只有切實承擔起責任，才能使美國擺脫當前困境」。

美國聯準會持續激進升息反倒推升包括抵押債務和商業貸款在內的借貸成本，抑制企業投資擴張、消費支出和房地產景氣，進而打擊勞動力市場、經濟成長前景，企業恐走上裁員一路。

英國央行、歐洲央行、澳洲央行等央行近期緊跟美國聯準會腳步升息，這種態勢恐誘發各國經濟衰退。國際債務多以美元計價，部分發展中國家由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、國際油價衝擊下，經濟狀況本就堪憂，強勢美元無疑進一步地加重其債務負擔，甚至可能誘發債務危機。

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上海證券報23日以「美聯儲再度釋放鷹派信號加息競賽傷害全球經濟」為題，內容提及美國不惜一切代價抑制通膨，文中引述世界銀行日前發出的呼籲，「發達經濟體應充分考慮自身貨幣政策調整時的外溢效應，在堅持抑制通脹努力的同時，不應誘發全球經濟衰退」。

央視新聞、環球時報則於昨日相繼刊發報導，大力批評美國聯準會升息一舉，直指美國挑起市場震盪、週而復始收割他國財富，「薅全世界羊毛，成為世界經濟一大亂源」；不斷升息將加重發展中國家債務危機，奪走新興市場國家投資。（編輯：曹宇帆）1110923