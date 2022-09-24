通膨衝擊需求 中國海運價格年跌逾6成

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陸媒24日報導，中國海運價格今年持續走低，一個運到美國西海岸的標準貨櫃，價格已從年初重跌逾6成。專家分析，主要是運力增長與通貨膨漲導致商品需求下降。圖為大連港貨櫃碼頭進行裝卸作業。（中新社提供）中央社 111年9月24日

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（中央社台北24日電）國際海運去年歷經價格狂飆、一櫃難求後，中國海運價格今年持續走低，一個運到美國西海岸的標準貨櫃，價格已從年初重跌逾6成。專家分析，主要是運力增長與通貨膨漲導致商品需求下降。

中國新聞網今天報導，「中國寄美國，海運10斤起步，免費裝箱，14元/斤」，「中國寄馬來西亞，20斤46元人民幣，包稅」，「中國集運到加拿大，運費低至15元一公斤」……最近海運的價格已跌至年內新低。

報導指出，上海出口貨櫃運價指數（SCFI）16日為2312.65點，較上期下跌9.7%，已連續14週下跌。

波羅的海貨運指數（FBX）顯示，9月21日，全球貨櫃運價為4179美元／FEU。2021年9月13日，全球貨櫃運價曾一度飆漲至11134.44美元／FEU。這也意味著，目前運價已較去年高點下跌超過62.5%。

報導引述天津一家國際貨運代理公司的工作人員指出，一個40英呎標準貨櫃海運到美國的西海岸，年初的時候運費大約人民幣1萬元（約新台幣4.6萬元）左右，現在只要約3000元，價格下降超過60%。去年最高點的時候則在1.2萬元至1.4萬元。

「雖然價格大幅下降，但現在的價格還沒有低到疫情前的水準，疫情前的時候，同樣的標箱，運費大概只需要1500元。」該工作人員稱。

報導指出，2021年，由於供應鏈中斷、港口積壓和貨物激增，國際進口商爭相搶佔貨櫃船的空間，國際運費出現飆漲，一眾海運企業賺得盆滿缽滿。年初，一則「長榮海運年終獎發40個月月薪」的消息，令人直呼「太壕」。

報導引述中國商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育表示，2020年至2021年，運費價格史無前例地高漲，並非可長期持續的現象，跌下來只是時間問題。

他分析，今年運價能快速降低，一方面是因為運力增長較快。另一方面，此前多國貨幣政策「放水」和俄烏衝突等因素，將通貨膨脹的壓力推到超預期的水準，商品需求出現下降趨勢。

梅新育指出，從美國聯準會開始，今年西方政府縮緊貨幣政策的幅度和速度都超過了預期。收緊的貨幣政策疊加地緣政治因素，國際貿易增長預期減弱，運力卻在增加，在這種情形下，運費下降就在情理之中。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110924