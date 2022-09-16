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各國央行競相調升利率 世銀：經濟衰退風險升高

2022/9/16 14:25（9/16 14:37 更新）
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圖為紐約民眾在布魯克林一間超市採購。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）世界銀行今天警告，當各國央行聚焦於壓制通膨飆升之時，全球經濟衰退的威脅正在升高，並呼籲各國政府應協助增加供應，以緩解物價上漲背後的制約因素。

在各國在擺脫疫情之際，市場需求旺盛、供應吃緊，以致全球通貨膨脹以數十年來最快的速度飆升。而俄羅斯入侵烏克蘭，加上中國為對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）進行封鎖，讓今年情況雪上加霜。

世界主要央行已作出強有力回應，藉提高借貸成本以降低需求，並遏制炙熱的通膨。

但世界銀行（World Bank）經濟學家在一篇新報告中警告，這些行動可能不足以控制高物價，以致還要進一步升息，最終反過來將抑制經濟成長。

這份報告指出，許多國家將無法避免經濟衰退，而全球經濟放緩和緊縮貨幣政策「可能會導致巨大的金融壓力，並在2023年引發全球衰退」。

在這種情況下，2023年全球國內生產毛額（GDP）成長將放緩至0.5%，人均成長收縮0.4%，這將符合全球經濟衰退的技術定義。

世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）聲明指出，全球經濟成長正在急劇走緩，而隨著更多國家陷入衰退，全球經濟可能會進一步放緩。」

馬爾帕斯說：「我深感擔憂的是，這些趨勢持續下去，對新興市場和開發中經濟體的民眾而言，會造成毀滅性的長期後果。」

他敦促決策者「將重點由減少消費，改成提高生產」。

世界銀行6月初預測今年全球經濟成長放緩至2.9%，比1月的預測大幅下修1.2個百分點。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1110916

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