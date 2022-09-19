避免重蹈對俄依賴覆轍 歐盟新政為「脫中」舖路

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（中央社記者田習如台北特稿）雖然歐洲政府當務之急是能源危機和俄烏戰爭，但歐盟執委會主席范德賴恩上週宣布她任期下半段的重要政策時，有幾個分散且看似次要的項目其實都連結到同一件事：降低中國對歐洲的影響力。

范德賴恩（ Ursula von der Leyen）在歐盟執委會（European Commission）的任期至2024年，因此14日她在歐洲議會的年度「盟情咨文」（State of the EU）報告代表了未來兩年執委會重要政策方向。

在她75分鐘的演說裡，重中之重是眾所周知的能源通膨管控和持續支援烏克蘭，原本有專家預期她也會談到地緣政治、中國威脅、印太策略甚至台海危機，結果這些字眼都未出現。然而，她所提出不同類別的政策裡，卻有不少與擺脫中國的影響力相關。

例如，范德賴恩提出歐盟的貿易政策目標，包括促請各國核准歐盟與智利、墨西哥和紐西蘭的雙邊貿易協定，並點名接下來貿易談判重點對象是澳洲、印度，「與可靠的國家和關鍵成長地區進一步連結」。澳洲是礦產大國，印度則被視為下個人口紅利成長大國。

這段話之後她接著提到中國占全球稀土原料加工近90%、鋰礦加工占60%，強調歐洲本身必須建立關鍵原料從開採、加工到循環利用的完整產業鏈。

因此她宣布推動「歐洲關鍵原料法」（ European Critical Raw Materials Act）的立法。這是繼去年她提出「歐洲晶片法」（European Chips Act）、 5年前歐盟成立「電池連盟」（Battery Alliance）後，再往產業最上游的原料領域試圖建立自主性。

執委會副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）日前在一場原物料論壇中指出，在歐盟資助110個大型電池生產計畫下，預期2030年歐盟電池自製率可達90%，但電池的原料如鋰、鈷、鎳，歐盟卻只有1%能自主供應。

歐盟內部市場事務執行委員布勒東（Thierry Breton）在范德賴恩報告後發文說明，關鍵原料法將聚焦在電動車和綠能兩大領域的需求，他說：「鋰和稀土（電池關鍵原料）很快就會比石油和天然氣重要⋯但光靠分散貿易來源並不夠，這點我們明白，我們的體制競爭對手（systemic rivals）也明白。」2019年中國被歐盟宣布為體制競爭對手。

除了供應鏈自主政策可見歐盟想要逐步「脫中」的企圖，范德賴恩也在咨文宣布將提出一套「捍衛民主方案」（Defence of Democracy package），雖然還缺乏具體內容，但她舉的例子又是中國。

她提到阿姆斯特丹自由大學（VU University Amsterdam）7月關閉一個中國資助研究中心的事件，並說：「我們將不會允許任何獨裁政權的特洛伊木馬從內部襲擊我們的民主。」

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歐盟執委會日前也提出了禁止強迫勞動產品在歐洲市場流通的立法計畫，雖然方案和說明文件裡都沒提到中國、新疆，做法也是由各成員國政府舉證生產過程有強迫勞動事實、執行下架等措施，因此被鷹派歐洲議員批評強度遠不如美國政府要求企業舉證自清、還可直接在海關擋住新疆產品，但是，中國產品顯然仍會是這個法案對付的主要對象。

綜合來看，歐盟連串新政都在準備拉低中國這個最大貿易夥伴對歐洲不同領域的影響力，正如塞夫柯維奇所說：「我們不能夢遊般踏進另一場過度依賴。」這是俄烏戰爭帶給歐洲的夢醒時分。（編輯：韋樞）1110919