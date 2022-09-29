全球能源價格上漲 中國承認輸入性通膨壓力增大

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（中央社台北29日電）面對全球糧食、能源等價格大幅上漲，中國官方今天承認輸入性通膨壓力明顯加大；面對可能引發中國境內通膨持續上升，官媒今天刊文表示，需做好重要民生商品保供穩價工作。

新華網報導，國家發改委價格司副司長牛育斌今天表示，今年國際形勢嚴峻複雜，全球糧食、能源等價格大幅上漲、中國輸入性通膨壓力明顯加大。但他同時表示，中國國內物價保持平穩運行。

牛育斌說，今年1至8月中國消費者物價指數（CPI）年增僅為1.9%，明顯低於美國的8.3%、歐元區的7.6%，「風景（中國）這邊獨好」。

不過，相較於官方的感覺良好，學者則發出警示。

中國人民大學重陽金融研究院院務委員劉英近日表示，今年8月消費者物價指數年增2.5%，其中城鄉分別上漲2.4%和2.7%，當通膨達到2%階段，需要特別注意保持物價穩定，避免通膨對經濟增長的擾動。

劉英表示，當前中國需要嚴控輸入性通膨，因為民以食為天，此刻需要多措並舉，控制食品價格的過快上漲。

中國官媒經濟日報今天也發表評論表示，國慶假期臨近，蔬菜、豬肉、糧油等重要民生商品需求趨旺，再加上COVID-19疫情多點散發、部分地區高溫乾旱及強颱風等不利因素影響，重要民生商品保供穩價存在一定壓力。

這篇評論表示，要堅決保障重要民生商品生產供應，抓牢豬肉、蔬菜等商品穩產保供，加強貨源組織調配，切實守好百姓「米袋子」及「菜籃子」外；還要採取平價銷售、補貼流通銷售環節、全力保障物流暢通，促進價格平穩運行。

中國人民銀行（央行）在第二季貨幣政策執行報告中預計，今年下半年，中國CPI在「一些月份漲幅可能階段性突破3%，結構性通脹（膨）壓力加大」。 （編輯：唐佩君/周慧盈）1110928