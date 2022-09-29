更多編輯台推薦新聞：
楊昆弼飛靶世錦賽闖4強 取得巴黎奧運資格台灣第一人
運動

楊昆弼飛靶世錦賽闖4強 取得巴黎奧運資格台灣第一人

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園
生活

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
全球通膨挑戰
新聞專題
全球通膨挑戰1/123
首頁 / 兩岸

全球能源價格上漲 中國承認輸入性通膨壓力增大

2022/9/29 15:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）面對全球糧食、能源等價格大幅上漲，中國官方今天承認輸入性通膨壓力明顯加大；面對可能引發中國境內通膨持續上升，官媒今天刊文表示，需做好重要民生商品保供穩價工作。

新華網報導，國家發改委價格司副司長牛育斌今天表示，今年國際形勢嚴峻複雜，全球糧食、能源等價格大幅上漲、中國輸入性通膨壓力明顯加大。但他同時表示，中國國內物價保持平穩運行。

牛育斌說，今年1至8月中國消費者物價指數（CPI）年增僅為1.9%，明顯低於美國的8.3%、歐元區的7.6%，「風景（中國）這邊獨好」。

不過，相較於官方的感覺良好，學者則發出警示。

中國人民大學重陽金融研究院院務委員劉英近日表示，今年8月消費者物價指數年增2.5%，其中城鄉分別上漲2.4%和2.7%，當通膨達到2%階段，需要特別注意保持物價穩定，避免通膨對經濟增長的擾動。

劉英表示，當前中國需要嚴控輸入性通膨，因為民以食為天，此刻需要多措並舉，控制食品價格的過快上漲。

中國官媒經濟日報今天也發表評論表示，國慶假期臨近，蔬菜、豬肉、糧油等重要民生商品需求趨旺，再加上COVID-19疫情多點散發、部分地區高溫乾旱及強颱風等不利因素影響，重要民生商品保供穩價存在一定壓力。

這篇評論表示，要堅決保障重要民生商品生產供應，抓牢豬肉、蔬菜等商品穩產保供，加強貨源組織調配，切實守好百姓「米袋子」及「菜籃子」外；還要採取平價銷售、補貼流通銷售環節、全力保障物流暢通，促進價格平穩運行。

中國人民銀行（央行）在第二季貨幣政策執行報告中預計，今年下半年，中國CPI在「一些月份漲幅可能階段性突破3%，結構性通脹（膨）壓力加大」。 （編輯：唐佩君/周慧盈）1110928

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
通膨俄烏戰爭衝擊 專家估全球衰退機率達98%