德國9月通膨10%創新高 明年經濟衰退

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（中央社柏林29日綜合外電報導）德國今天公布9月通膨年增率達創新高的10%，主因為能源與食物價格高漲所推升。在9月通膨年增率發布前，德國多家權威研究機構發布預測，咸認德國明年將出現經濟衰退。

德國之聲（DW）報導，德國8月的通膨年增率為7.9%。根據德國聯邦統計局（Destatis）發布的數字，9月的能源價格較去年同期暴漲43.9%。聯邦統計局認為，燃料補貼與9歐元公共交通票到期，「可能對9月的通膨率產生影響」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天宣布多項紓緩能源危機的計畫，總值約1500億到2000億歐元。

新救濟措施包含將由經濟穩定基金（WSF）資助設定天然氣價格上限；這個基金當初是為緩解COVID-19大流行對經濟和社會衝擊所設，原本今夏到期，如今再獲額外資金補充。

● 德國料明年進入衰退

德國幾間權威智庫今天稍早共同發布一份預測，預示經濟前景堪憂。

由慕尼黑的衣佛研究所（Ifo Institute）、基爾世界經濟研究所（Kiel Institute）、哈雷經濟研究院（IWH）、萊布尼茲經濟研究所（RWI）每半年發布一次的聯合經濟預測（Joint Economic Forecast）指出，天然氣市場危機、能源價格飆升和購買力大幅下降，將把德國經濟推入衰退。

萊布尼茲經濟研究所首席經濟研究員施密特（Torsten Schmidt）直言，昂貴的能源成本正是把德國拖進衰退的禍首。他在記者會指出，今年下半年德國經濟就會萎縮。

● 德國明年平均通膨恐達8.8%

衣佛研究所也在聲明裡指出，明年德國的通膨恐平均維持在8.8%，要到2024年才會放緩至略高於歐洲央行所訂2%通膨年增的水平。

德國2023年國內生產總值（GDP）成長預計為負0.4%，遠低於4月所預測的成長3.1%，要到2024年才能回到正成長。（譯者：陳亦偉）1110930