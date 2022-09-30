歐元區9月通膨率飆至10% 再創歷史新高

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（中央社布魯塞爾30日綜合外電報導）歐盟統計局今天公布的官方數據顯示，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭導致能源價格飆漲，歐元區9月消費者物價飆升至10%，通膨率達兩位數，再創歷史新高。

法新社報導，根據歐盟統計局（Eurostat）數據，在能源價格飆漲40.8%的推動下，歐元區（Eurozone）9月通膨率和去年同月相比增幅達10%，創下自1997年開始記錄以來新高。

在此之前，歐元區8月通膨率增幅才創9.1%新高，對歐洲中央銀行（European Central Bank）帶來更多升息壓力，當時也是因為俄羅斯入侵烏克蘭引發燃料價格飆漲，推升歐洲通膨問題。

歐元區9月通膨率再創歷史新高，將促使歐洲中央銀行維持目前的升息腳步，以緩和物價飆漲，儘管這可能造成歐洲經濟陷入衰退。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1110930