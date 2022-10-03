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土耳其通膨率刷新24年高點 里拉貶至歷史新低

2022/10/3 18:55
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（中央社伊斯坦堡3日綜合外電報導）土耳其央行依循總統艾爾段立場，一反全球升息抗通膨趨勢宣布降息後，官方數據今天顯示，土耳其9月通貨膨脹率刷新24年高點。土耳其里拉兌美元匯價應聲貶至空前新低。

法新社報導，高利率能讓物價降溫，但也會令經濟力道減弱。艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在明年6月大選前聚焦經濟成長，因此一再痛批利率走揚趨勢，稱這是他的「最大敵人」。

土耳其央行9月依照艾爾段的思維，將政策利率由13%調降至12%。艾爾段還呼籲本月20日央行下次政策會議時繼續降息。

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土耳其統計局（TUIK）今天公布，單月消費者物價指數（CPI）與去年同期相較漲幅，由8月的80.2%再攀升至9月83.45%。消息傳出後，土耳其貨幣里拉兌美元應聲貶值至歷史低點18.56里拉。

然而，土耳其反對派領導人物及許多民眾已不再信任官方數據。根據土耳其一群獨立經濟學家成立的「通貨膨脹研究小組」（Inflation Research Group，ENAG）每月發布的權威報告，土耳其通膨率8月已高達181.37%，9月再升溫至186.27%。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1111003

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