美國9月CPI年增8.2% 高於預估

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美國9月份通膨率比預期來得高，消費者物價指數（CPI）年增8.2%，高於預估。核心CPI則攀抵40年高點。圖為紐約民眾在曼哈頓一間超市購物。（中央社檔案照片）

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國9月份通膨率比預期來得高，消費者物價指數（CPI）年增8.2%，高於預估。核心CPI則攀抵40年高點。CPI數據公布後，美國道瓊工業指數期貨迅速由紅翻黑，下跌近500點。

美國勞工部（The Labor Department）今天公布，9月CPI較上月增長0.4%，高於預估的0.2%。年增則來到8.2%，雖低於8月年增8.3%，但高於預估的8.1%。

美國6月份CPI年增9.1%，創1981年11月以來最高通膨率。

美國9月未計變動較大食品和能源價格的核心CPI年增6.6%，創下1982年以來最高水準，高於預估的6.5%。8月核心CPI年增6.3%。

美國連月物價騰飛。俄羅斯入侵烏克蘭拉高能源和糧食價格，中國防疫封城持續干擾供應鏈，都使情況更加惡化。（譯者：劉淑琴）1111013