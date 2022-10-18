全球通膨加劇 聯合國專家籲調高福利與薪資

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（中央社日內瓦17日綜合外電報導）聯合國貧窮問題專家今天強調，各國必須確保社會福利和工資隨著通貨膨脹而調漲，否則人民可能挨餓受凍。

聯合國極端貧困和人權問題特派調查員舒特（Olivier De Schutter）說：「可以毫不誇張地說，除非政府根據通膨幅度調升福利與工資，否則將導致人命喪失。」

舒特說：「與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行一樣，這些人將再次成為替全球事件付出代價的最脆弱群體。光是今年一年，種種危機料將使額外的7500萬至9500萬人陷入極端貧困。」

他說：「無論是在通膨率達到破紀錄10%的歐洲，或是在糧食價格飆升近24%的撒哈拉以南非洲（sub-Saharan Africa），全世界的家庭預算都超出了臨界點。」

這意味「除非立即採取行動增加他們的收入，否則今年冬天將會有更多貧困人口挨餓或凍死」。

聯合國專家是獨立運作，發言不代表聯合國，但獲委任向聯合國人權理事會（Human Rights Council）報告他們的調查結果。

舒特敦促北半球各國政府在冬季到來前迅速採取行動，提升家家戶戶的保暖能力。

他說：「未能在這方面採取行動，只不過是因為缺乏政治意願。」

「這麼做不僅能降低低收入家庭的能源費用，也能大幅減少碳排。」

比利時籍的舒特還敦促各國讓生活貧困的人參與政策制定，以解決生活開銷飆升問題。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1111018