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匈牙利通膨失控 民眾遊行抗議要求政府為教師加薪

2022/10/24 20:05
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（中央社布達佩斯23日綜合外電報導）匈牙利數以千計民眾今天在首都布達佩斯（Budapest）遊行向政府抗議，參與者包括教師及學生，他們要求政府提高教師薪資，並遏止正在侵蝕收入的飆升通膨。

路透社報導，示威者在布達佩斯步行跨越多瑙河（Danube）上一座橋樑，手舉寫著「奧班（Viktor Orban，匈牙利總理）滾蛋」及「沒有教師，沒有未來」等標語牌。

數小時前，匈牙利民族主義派總理奧班才承諾，在歐洲聯盟（EU）陷入「經濟危機」之際，他將維護經濟穩定，並且維持家庭能源費用上限。

但這場示威的參與者表示，奧班政府給予教師微薄薪資，令他們感到失望，而通膨變得令人難以忍受。匈牙利通膨率在9月升破20%，目前仍在攀升，已引發一連串反政府示威，這次是最新一場。

首次參與這些示威的郵差別雷茨基（Gyongyi Bereczky）指出：「我為了我的孩子來這裡，應該作出改變。這場通膨已失控…我們根本無法再存錢，隨著物價飆升，我們根本無法維持生計。」

自本學年開始以來，許多教師與中學生已在布達佩斯及全國各城市舉行數場示威，力挺因為參加先前示威而遭解僱的教師們。

今天布達佩斯的遊行是目前最大的一場，主辦人士誓言未來幾週將繼續對政府施壓。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1111024

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