越南難擋通膨 河粉只敢微漲成衣出口冷到哆嗦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內27日專電）通膨壓力籠罩全球，越南小至「國民美食」河粉，大至對外經貿成衣出口都受影響。社區河粉小販面對青蔥和牛肉翻倍漲，咬緊牙根不敢漲價，現在賣一碗只賺7000越南盾（約新台幣9元）。

在低基期下，越南今年第3季經濟成長率高達13.67%，但包括官方與學者都認為，高通膨正在考驗著越南COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後的經濟復甦。

越南民間反映通膨壓力幾乎是萬物齊漲，位於市中心專做觀光客生意的部分店家悄悄調整售價，每碗河粉小漲5000越南盾；每杯甘蔗汁從1萬變成1.5萬；有些連鎖咖啡店每種品項也都漲5000。

部分在住宅區營業的河粉店考量到社區特性不敢漲價。今年30歲的河粉小販王文松（Vuong Van Tung）就是一例。王文松從小跟著伯父學煮河粉，兩年多前開始自立門戶，沒想到COVID-19疫情、通膨考驗接著來。

他向中央社表示，最近河粉漲價是因為原物料上漲，例如青蔥現在1公斤要6萬，幾乎漲了1倍。因為自己的店開在河內市黃梅區（Hoang Mai），客源大多都為本地客，所以他不敢漲價，一碗牛肉河粉還是只賣3.5萬。

「如果是在市中心的話，不可能是這種價格，一碗要賣到5、6萬」，王文松說，不只青蔥，包括牛骨和牛肉的價格也都在漲，物價上漲後河粉的利潤愈來愈薄，現在賣一碗僅賺7000。

面對物價飛漲，家庭主婦更要精打細算。50多歲的阮氏秋蘭（Nguyen Thi Thu Lan）表示，以前每月還能存點錢，現在光應付基本開銷就很勉強，「以前去市場可以買700公克的肉，現在只能買500公克，也不太買水果與點心了。」

由於歐美消費緊縮，許多出口市場的消費需求和購買力下降，越南紡織服裝企業正面臨由全球通貨膨脹帶來的壓力。越通社（VNA）報導，越南的紡織品服裝9月出口額僅有32億美元、月減27%。

不僅通貨膨脹，原物料價格波動也為企業的生產運作帶來困難。越南紡織服裝集團董事長黎進長保守看待市場，俄羅斯與烏克蘭衝突所帶來的不穩定因素，將使得今年底成衣出口會出現許多難以預測的變動，更得要謹慎應對。（編輯：韋樞）1111027