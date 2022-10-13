美國通膨數據引發Fed擴大升息疑慮 標普開盤跌逾2%

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（中央社紐約13日綜合外電報導）美國今天公布最新通膨數據，高於預期，引發市場憂心聯準會將擴大升息，對抗通膨。華爾街股市今天開低，三大指數皆挫跌。

美國勞工部今天公布，9月消費者物價指數（CPI）年增8.2%，高於預估8.1%。月增則為0.4%，也高於預估0.2%。而未計變動較大食品和能源的核心CPI年增6.6%，攀抵40年高點。

安本標準投資管理（Abrdn）資深投資組合經理艾希（James Athey）指出：「這不是市場和聯準會希望看到的CPI數據。通膨仍盤踞高點。現實的情況是，在可預見的未來，聯準會將處於毫不含糊的強硬升息立場，這將對債券殖利率和美元帶來支撐，對股市則是利空。」

美股道瓊工業指數開盤下跌1.56%，報28755.83點。

標準普爾500指數下挫2.1%，報3520.37點。

那斯達克指數挫跌2.74%，報10131.82點。（譯者：劉淑琴）1111013