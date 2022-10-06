克魯曼：歐美央行政策估2024年後轉向 重回低利環境

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（中央社記者蘇思云台北6日電）諾貝爾經濟學獎得主保羅克魯曼今天表示，從實體經濟面來看，「沒什麼證據支持高利率環境會持續下去」，預估歐美主要國家央行可能到2024年後貨幣政策會轉向，市場仍會重回低利率環境。

「2022世界投資者週聯合論壇」在10月4日到10月6日以實體與線上方式同步進行，今天上午邀請到2008年諾貝爾經濟學獎得主保羅克魯曼（Paul Krugman）以視訊方式主講Inflation and the future of financial assets。

克魯曼指出，許多國家都在面臨高通膨，目前通膨居高不下是因為疫情期間政府大灑錢，加上產能之前大幅萎縮，以及一些外部特殊因素，太多貨幣追逐太少商品，導致出現通膨，但目前看起來美國民眾的長期通膨預期並沒有明顯上升。各國目前都在積極對抗通膨，「畢竟不可能永久對抗下去」，利率也不會長期居高不下。

克魯曼認為，通膨下降速度會比很多人想像得快更多，目前看到勞動市場指標已經有些降溫，美國過去幾個月持續升息，但效果要過幾個月後才會發酵，未來可能看到經濟活動進一步降溫、通膨下降。

外界關注美國聯準會跟歐洲央行貨幣政策何時轉向，克魯曼指出，歐美央行下次會議做什麼決定、政策是否轉向，自己並不知道，但是就經濟基本面來說，不見得下次會議、今年底或2023年，可能要到2024之後（才會轉向），但是也不會太久，「我們將重回低利率環境」。

克魯曼指出，仍有其他生產要素要納入考量，未來人口成長也會持續抑制投資活動，像是對美國甚至部分西歐國家來說，勞動人口的成長並非來自本地生育率攀升，而是由移民人口所帶動，疫情期間加上美國近期移民政策，導致美國移民數量大幅下降，美國5年來大概減少200萬個移民勞動人口，而科技創新幅度也沒有想像中來得大。

克魯曼指出，美國2025年的利率環境應該比較像是2019年。目前看到很多人說高利率可能成為新常態，但從實體經濟面來看，「沒有什麼證據支持高利率環境會持續下去」。未來仍會重回低利率環境，當然也可能影響資產價格。

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克魯曼指出，低利率環境會推高債券價格，也會連帶拉抬其他資產價格，像是土地供給有限，可能推升土地價格、進而也推高房價，股價表現可能有高有低。

克魯曼指出，應該很快可以看到美國回到疫情前的低利率環境，「如果後來發現我錯了，我會蠻高興的，但目前看不到高利率會持續下去的跡象」，美國2年之後利率還不下降，是達不到充分就業的。（編輯：林淑媛）1111006