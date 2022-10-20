經濟成長難守3.5%？朱澤民：2因素致出口不如預期

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主計總處主計長朱澤民20日坦言，在庫存待去化等2因素影響下，第3季出口表現比想像不好。圖為高雄港區碼頭內貨櫃車進行卸貨作業。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）國際情勢充滿不確定性，主要預測機構對台灣經濟展望也轉趨保守。主計總處主計長朱澤民今天坦言，在庫存待去化等2因素影響下，第3季出口表現「比想像不好」；至於全年經濟成長率是否可能低於3.5%，他保守回應「目前不敢說」。

朱澤民今天赴立法院財政委員會進行業務報告，朝野立委多關注台灣經濟及通膨走勢。

國民黨立委曾銘宗詢問，今年經濟成長率是否可望上修、突破4%；朱澤民表示，就目前情勢來看，不太可能，主要是受到國際需求降溫，以及庫存待去化等2因素影響，第3季出口比想像不好。

曾銘宗追問，出口大幅衰退的情況下，今年經濟成長率是否會因此下修、跌破3.5%。

朱澤民保守回應「目前不敢說」，他指出，現在消費、投資表現與預測值相近，但出口不太好，是否影響全年經濟成長率表現，仍得持續觀察後面2、3個月的發展。

根據主計總處8月發布的經濟預測，估2022年經濟成長率為3.76%、2023年為3.05%，對今、明年消費者物價（CPI）上漲率預測值分別為2.92%及1.72%。朱澤民表示，主計總處11月下旬將彙整最新經濟數據，做出新的經濟預測。

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談到物價走勢，朱澤民表示，國際油價、大宗物資走勢是關鍵，只要沒有再往上的趨勢，接下來國內CPI成長率應該不會再到3%以上，全年CPI增速也可維持在3%以下。

民進黨立委高嘉瑜則關切物價高漲，使得國人痛苦指數（CPI年增率加上失業率）攀升；朱澤民坦言，現階段痛苦指數已達約6.7%，但美國光是CPI年增率就達8%、9%，歐洲也是。（編輯：楊蘭軒）1111020