台灣人均GDP冠居東亞 2因素助攻經濟轉骨成關鍵

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）國際貨幣基金（IMF）估算，今年台灣人均GDP可望以3萬5510美元的成績，首度超越日本，更將韓國甩在後頭，成為東亞第一。專家分析，台灣超車日韓雖然有匯率因素，但經濟體質變得更為強韌也是關鍵。

根據國際貨幣基金最新報告，今年台灣的人均GDP將從3萬3140美元（約105.6萬台幣）成長到3萬5510美元（約113.2萬台幣）；相較之下，韓國今年人均GDP為3萬3590美元，日本為3萬4360美元，分別下降4%和12.6%。

國發會表示，台灣拿下東亞第一，除了經濟韌性佳，經濟基本面良好使得匯率相對日韓更平穩均是關鍵；未來政府將在此基礎上繼續努力，提高經濟與產業的韌性，維持成長動能。

台商西進經濟引擎熄火 台灣人均所得曾被韓國超車

回顧台灣經濟表現，1960年代至1990年代期間，台灣、香港、新加坡、韓國因為經濟發展快速，有「亞洲四小龍」美譽；1992年，台灣人均GDP更正式突破1萬美元，展現強勁的成長力道，同年韓國僅約8000多美元。

隨著經濟發展至一定程度，台灣工資逐漸上漲、生產成本提高，中國又大舉招商，1990年代大批台商西進淘金，卻因此讓台灣經濟體質轉趨孱弱，人均GDP成長速度明顯放緩。

觀察鄰近國家韓國，雖在1997年亞洲金融風暴受到重創，當年經濟成長率重摔、落入負成長，但韓國政府痛定思痛，採行激勵景氣措施、推動改革，經濟快速復甦，1999年及2000年經濟成長率大跳升。

韓國經濟急起直追，台灣則面臨產業空洞化挑戰，2003年迎來重大轉折，韓國人均GDP正式超車台灣。主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰坦言，製造業對於國內生產毛額（GDP）帶動效果最大，但台商大舉西進，導致國內生產、投資相對空虛，經濟成長速度隨之放緩。

貿易戰、疫情迎來轉骨契機 台灣人均所得冠居東亞

時至今日，台灣人均GDP首度超車日本，而且在睽違19年後再次超越韓國。台經院國際事務處研究員邱達生點出2大關鍵，一是匯率因素，二是台灣經濟轉骨成功，在台商回流、廠商擴大投資之下，體質更為強健。

邱達生指出，2019年日本人均GDP突破4萬美元後，隔年便跌回3字頭，2021、2022年還持續往下掉，除了因美中貿易戰、COVID-19疫情接連來襲，打擊經濟成長動能，今年日圓大幅貶值，更是讓日本人均GDP從3.9萬美元跌至3.4萬美元的重要因素。

「美中貿易戰對日韓經濟是轉捩點」，邱達生表示，日韓受到貿易戰影響，2019年後經濟成長明顯放緩，台灣則迎來台商回流熱潮，生產、投資活絡，點燃經濟引擎，甚至在2020年疫情爆發後，經濟還能維持正成長。

蔡鈺泰也說，美中貿易戰、COVID-19疫情促使供應鏈調整，台商紛紛回流；此外，疫情期間，遠距商機大爆發，數位轉型蔚為潮流，帶動半導體、資通訊產品需求熱絡，也讓台灣受惠。

至於匯率因素，根據央行統計，今年以來美元獨強，美元指數狂升17.71%，亞幣全倒、累計貶幅多超過10%，其中人民幣貶11.17%、新台幣貶13.15%、韓元跌16.78%，日圓跌幅最重、今年以來狂貶21.95%。

邱達生說明，台幣貶值沒有日韓嚴重，因此換算以美元計價的人均所得，相對有支撐。

兩大因素支撐下，台灣得以擺脫低成長魔咒，今年人均所得拿下東亞之冠。不過邱達生認為，大家欣喜之餘，可能更關心未來幾年，會不會又被日韓反超。

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儘管根據IMF預測，直到2027年，台灣人均所得都能持續領先日韓，邱達生提醒，整體國民所得提升的同時，後續更應該留意分配面的問題。

邱達生指出，台灣電子零組件、資通訊產業的實力有目共睹，變局之下出口依舊暢旺，相較之下，傳統產業更容易受到景氣循環的影響，內需服務業受衝擊也很深，如果未能引導產業轉型、強化競爭力，經濟果實僅由特定產業享受，貧富差距擴大的結果，恐衍生另一層面的社會議題。（編輯：林淑媛）1111016