IMF預測台灣人均所得超越日韓 半導體產業撐起半邊天

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）國際貨幣基金（IMF）估算今年台灣人均GDP可望冠居東亞，台灣的半導體產業發展功不可沒。台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真指出，雖然台灣半導體將面臨景氣調整、美中兩強對峙等3大課題，前景「有挑戰但不悲觀」。

國際貨幣基金近來估算，台灣今年人均GDP將由3萬3140美元（約105.6萬台幣）成長到3萬5510美元（約113.2萬台幣），首次超越日本，也是2003年以來首次超過韓國，成為東亞第一。

根據「韓國商報」（Business Korea）報導，台灣國內生產毛額（GDP）快速成長的基礎，在於政府大力支持半導體業發展。

「去年全球半導體供應不足、鬧晶片荒，可以看到在晶片生產領域，台灣在全球的重要性被凸顯」，中央大學台經中心執行長吳大任直言，今年台灣人均所得可望超越韓國，歸功於前兩年打下基礎。

吳大任解釋，2020年COVID-19疫情爆發後，台灣成功防守、科技業生產如常，使得全球經濟衰退時，台灣仍能維持正成長；2021年各國陸續施打疫苗、逐步解封，報復性消費潮湧現，需求大增情況下，台灣出口寫下亮眼成績。

然而，台積電總裁魏哲家13日於法說會上直言「2023年半導體產業可能陷入衰退」；外界關注台灣護國山脈半導體產業後市如何，又將如何影響台灣經濟。

劉佩真點出半導體展業3大挑戰，一是產業經歷超級景氣循環週期後，開始向下調整，這考驗供應鏈業者的應變能力；第二，美中兩強對峙，可以預見美國對中國圍堵、打擊力道持續增強，同時，美國還會箝制各供應國、要求合力圍堵中國，導致業者經營彈性被限縮。

第三，疫情過後，各國都日益重視供應鏈韌性，加上兩岸局勢緊繃，各國會希望台灣分散半導體生產基地、不要過度集中，這類壓力未來會愈來愈大。

「有挑戰但不悲觀」，劉佩真表示，廠商會運用最有效率作法度過短期景氣波動，中長期來看，台灣在供應鏈具有的獨特地位，相信台廠站在戰略制高點，也能夠靈活調整策略，因應整體結構轉變。

半導體產業無畏景氣向下，依舊保有競爭力，不過吳大任提醒，從總體經濟層面來看，台灣出口動能放緩，對台灣經濟後續影響值得注意。

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吳大任指出，今年以來美國聯準會暴力升息，累積的後座力會逐步發酵，歐洲央行通膨嚴重，接下來升息力道也會相當猛烈；全球需求緊縮之下，台灣第4季可能就會出現明顯的出口衰退，把今年經濟成長率往下拉，「保3不是那麼容易」。

吳大任認為，國際金融環境快速緊縮，加上全球籠罩衰退陰影，台灣企業的經營風險愈來愈大，建議政府不宜僅以眼前亮麗的經濟數據作為施政決策，否則過度加重企業負擔，如升息、調漲電價，可能反而加速景氣下滑。（編輯：林淑媛）1111016

圖為台積電中科15B廠廠務學院，美國亞利桑那州廠去年派工程師來台到廠務學院受訓。（中央社檔案照片）