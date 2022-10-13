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IMF：台灣今年人均GDP將超越日韓 居東亞第一

2022/10/13 20:04（10/13 20:23 更新）
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國際貨幣基金（IMF）估算，台灣今年人均GDP將成長到3萬5510美元（約113.2萬台幣），超越日本、韓國，成為東亞第一。圖為台北市信義區街頭。（中央社檔案照片）
國際貨幣基金（IMF）估算，台灣今年人均GDP將成長到3萬5510美元（約113.2萬台幣），超越日本、韓國，成為東亞第一。圖為台北市信義區街頭。（中央社檔案照片）
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（中央社首爾13日綜合外電報導）國際貨幣基金近來估算，台灣今年人均GDP將由3萬3140美元（約105.6萬台幣）成長到3萬5510美元（約113.2萬台幣），首次超越日本，也是2003年以來首次超過韓國，成為東亞第一。

「韓國商報」（Business Korea）報導，國際貨幣基金（IMF）估計，韓國今年人均GDP為3萬3590美元，日本為3萬4360美元，分別下降4%和12.6%；這也可能是開始有相關紀錄以來，日、韓兩國差距最小的一年。

台灣GDP快速成長的基礎在於政府大力支持半導體業發展，根據業界消息，台積電今年第3季營收已超越韓國三星電子和美國英特爾，穩居全球半導體龍頭廠寶座。

不但如此，在專業委外封測代工廠（OSAT）中，台廠已拿下全球大半市占，韓廠遠落乎其後，業界認為，韓國必須發展後端代工廠，才有可能追趕台積電。（譯者：張佑之/核稿：陳政一）1111013

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