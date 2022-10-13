更多編輯台推薦新聞：
泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成
生活

泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成

U23世界盃棒球賽台灣首戰對哥倫比亞 陳宇宏先發
運動

U23世界盃棒球賽台灣首戰對哥倫比亞 陳宇宏先發

拍到雄蜂爭相求偶瞬間 獲野生動物攝影師大賽首獎
國際

拍到雄蜂爭相求偶瞬間 獲野生動物攝影師大賽首獎

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電
首頁 / 產經

台積電估第4季營收增0.4% 長期看增15%至20%

2022/10/13 14:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹13日電）台積電第4季營運可望維持穩定，季營收將約199億至207億美元，以中間值計將季增約0.4%，符合市場預期；今年美元營收將成長mid-thirties百分比區間（34%至36%），未來幾年將成長15%至20%。

台積電下午舉行線上法人說明會，總裁魏哲家表示，半導體供應鏈持續去化庫存，預期庫存水位將於第3季達到高峰，第4季庫存水位將下滑，庫存調整將維持幾季時間，可能延續到2023年上半年。

魏哲家指出，消費市場需求疲軟，資料中心及車用電子需求依然穩定，預期第4季營運可望維持穩定表現。

台積電副總經理暨財務長黃仁昭表示，第4季營收將約199億至207億美元，以中間值203億美元計，將季增約0.4%，毛利率將約59.5%至61.5%，營業利益率約49%至51%。

魏哲家說，台積電今年美元營收可望成長mid-thirties百分比區間，2023年雖然整體半導體產業可能衰退，不過台積電仍將是成長的一年，在高效能運算（HPC）應用驅動先進製程需求，預期未來幾年美元營收將成長15%至20%。（編輯：楊蘭軒）1111013

魏哲家
台積電技術論壇規模創新高 全球逾5500人參與 台積電2奈米預計2025年量產 可望領先全球
黃仁昭
台積電縮緊今年資本支出 下修規模至360億美元 台積電本季毛利率受惠匯率但擔心電價 長期看超過53%
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀