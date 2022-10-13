台積電估第4季營收增0.4% 長期看增15%至20%

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（中央社記者張建中新竹13日電）台積電第4季營運可望維持穩定，季營收將約199億至207億美元，以中間值計將季增約0.4%，符合市場預期；今年美元營收將成長mid-thirties百分比區間（34%至36%），未來幾年將成長15%至20%。

台積電下午舉行線上法人說明會，總裁魏哲家表示，半導體供應鏈持續去化庫存，預期庫存水位將於第3季達到高峰，第4季庫存水位將下滑，庫存調整將維持幾季時間，可能延續到2023年上半年。

魏哲家指出，消費市場需求疲軟，資料中心及車用電子需求依然穩定，預期第4季營運可望維持穩定表現。

台積電副總經理暨財務長黃仁昭表示，第4季營收將約199億至207億美元，以中間值203億美元計，將季增約0.4%，毛利率將約59.5%至61.5%，營業利益率約49%至51%。

魏哲家說，台積電今年美元營收可望成長mid-thirties百分比區間，2023年雖然整體半導體產業可能衰退，不過台積電仍將是成長的一年，在高效能運算（HPC）應用驅動先進製程需求，預期未來幾年美元營收將成長15%至20%。（編輯：楊蘭軒）1111013