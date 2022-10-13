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台積電第3季毛利率逾60% 每股純益10.83元創新高

2022/10/13 13:51（10/13 15:06 更新）
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台積電13日法說公布第3季毛利率突破60%關卡，達60.4%，歸屬母公司淨利新台幣2808.7億元，再創新高。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
台積電13日法說公布第3季毛利率突破60%關卡，達60.4%，歸屬母公司淨利新台幣2808.7億元，再創新高。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張建中新竹13日電）台積電第3季毛利率突破60%關卡，達60.4%，歸屬母公司淨利新台幣2808.7億元，再創新高，每股純益10.83元。

台積電下午舉行線上法人說明會，公布第3季營運結果。台積電第3季智慧手機、高效能運算、物聯網及車用電子平台業務同步成長，季營收攀高至202.3億美元，表現符合預期，約新台幣6131.4億元，季增14.8%，創新高。

受惠有利的匯率條件及成本改善效益，台積電第3季毛利率突破60%關卡，達60.4%，超越預期的57.5%至59.5%水準，較第2季揚升1.3個百分點，歸屬母公司淨利2808.7億元，季增18.5%，每股純益10.83元。

台積電第3季5奈米製程比重約28%，7奈米製程比重約26%。包含5奈米及7奈米先進製程比重達54%。

台積電累計前3季營收1兆6383億元，較去年同期增加42.6%，毛利率58.5%，較去年同期揚升7.3個百分點，歸屬母公司淨利7206.26億元，年增67.5%，每股純益27.79元。（編輯：林淑媛）1111013

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