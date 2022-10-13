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日媒：美晶片禁令 台積電獲一年豁免期

2022/10/13 12:11（10/13 12:39 更新）
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美國近期宣布限制先進晶片及相關技術、設備出口中國。日媒披露，台灣台積電獲美國政府寬限一年豁免期。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
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（中央社台北13日綜合外電報導）美國近期宣布限制先進晶片及相關技術、設備出口中國。繼韓國半導體大廠SK海力士及三星電子獲美國政府寬限一年，日媒披露，台灣台積電（TSMC）也獲得為期一年的許可。

日經亞洲（Nikkei Asia）今天引述聽取過簡報的消息人士透露，台積電已取得一年的許可，可繼續訂購美國晶片生產設備，推動在中國的擴充計畫。

知情人士表示，美國政府向全球最大晶圓代工廠台積電保證，台積電將能把設備運送到南京的晶圓廠，意味台積電在中國的擴展計畫可望不變。

美國7日對中國祭出嚴格出口管制，幾近全面性封殺中國半導體發展。相關規定不僅禁止美國晶片工具製造商用於中國高階晶片生產，也禁止台積電等第三國企業在某些情況下以美製設備為中國客戶服務，除非取得美方批准。

台積電主要在南京廠擴大生產成熟晶片，也就是22/28奈米製程節點，是台積電在中國最先進的晶圓廠。這間2018年啟用的工廠，另外還生產被華府列入最新出口管制範圍的16奈米製程晶片。

台積電即將在13日下午舉行法說會，不願評論日經的報導。

除台積電，韓聯社昨天引述多名韓國及海外消息人士說法報導，三星電子及SK海力士近期也已收到美國商務部正式通知，未來一年間為更新在中國廠房設備皆不須另外申請許可，可確保維持正常生產。

日經亞洲報導，儘管取得豁免後能在中國維持生產，但台積電仍將受美國出口管制衝擊，因為美方規範意味台積電無法再協助中國客戶將高階的繪圖處理器（GPU）和人工智慧（AI）處理器置入產品中。美國祭出的限制也代表輝達（Nvidia）和超微（AMD）等台積電的主要美國客戶不能再為中國市場提供高階晶片。

桑福德伯恩斯坦公司（Sanford C. Bernstein）分析師馬克．李（Mark Li，音譯）表示，美國規範目前僅適用在AI和超級電腦所應用的高階繪圖處理器，對台積電2023年的營收影響估計將低於0.5%。

但他指出若法規未來進一步升級，例如將適用範圍擴大至整體資料中心的中央處理器（CPU）和GPU，最壞情況下，可能衝擊台積電2023年高達5%的營收。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1111013

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