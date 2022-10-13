德媒：台積電擬在德國設廠 10月將派團考察

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德媒報導，台積電考慮在德國的半導體聚落德勒斯登設廠，預計10月派團考察。（中央社檔案照片）

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（中央社記者林育立柏林12日專電）德國媒體報導，台積電考慮在德國的半導體聚落德勒斯登設廠，預計10月就會派團考察。

德國「資本雜誌」（Caiptal）今天報導，台灣晶圓代工大廠台積電正考慮在德勒斯登（Dresden）一帶設廠，預計10月就會派團前往考察。

德勒斯登是德國東部薩克森邦（Sachsen）的首府，擁有歐洲最大的半導體聚落，因此又有「薩克森矽谷」（Silicon Saxony）的別名。英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、格芯（Global Foundries）、博世（Bosch）等大企業都在當地設廠。

德國經濟部不願評論台積電設廠事宜，不過強調願提供補貼，鼓勵半導體業者在德國設廠。經濟部一名發言人表示，政府目標是提升德國和歐盟的研發能力和產能，為供應鏈的多元化營造有利條件。

台積電也不願證實設廠計畫，一名發言人表示「尚無具體決定」。

去年7月，台積電首度證實有意赴德國設廠，不過隨後表示，補助、客戶需求、人才庫等因素都會影響設廠的決定。

歐盟和德國正準備巨額補貼，打造自主的半導體產業鏈。去年12月德國政府上台後即宣示，將全力招攬各國半導體業者設廠，經濟部長哈柏克（Robert Habeck）強調有必要推動在地製造，達成歐洲的自給自足。

德國努力招商展現初步成果。今年3月美國晶片龍頭英特爾（Intel）宣布，將在中部的馬德堡（Magdeburg）興建先進製程晶圓廠，初期投資額170億歐元（約新台幣5300億元）。

這是歐洲近年規模最大的半導體投資案，預計明年上半年動工。（編輯：韋樞）1111013