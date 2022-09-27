崇越郭智輝：半導體明年轉強 台積電10年內無敵手

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（中央社記者吳家豪台北27日電）半導體材料通路商崇越集團董事長郭智輝今天表示，中共20大召開後，半導體需求明年會轉強；晶圓代工廠台積電先進製程領先，10年內沒人能贏，但成熟製程未來競爭很多，尤其是來自中國。

郭智輝接受寶島聯播網「寶島全世界」節目主持人鄭弘儀專訪，被問及半導體景氣看法，他表示，中國因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情採取清零政策，符合短期目標，中共在10月16日將舉行的第20次全國代表大會之前，最重要的是社會維穩，20大之後半導體應該會開始恢復，明年需求將轉強，尤其電動車會是未來半導體非常大的市場。

郭智輝分析，電動車使用晶片數量是傳統汽車10倍，高達200多顆，隨著各國陸續停賣汽油車，需求會不斷增加，包括相關交通設施和系統都要從無到有建立，是非常大的市場。其他應用領域還有健康醫療，透過半導體可以早期偵測和早期治療。

他表示，中國重新調整半導體策略，現在完全聚焦成熟製程，大力發展第三代半導體，預計投資人民幣10兆元（新台幣44兆元），相當於台灣超過10年的國家預算，中國鼓勵發展的應用包括電動車、太陽能及軌道經濟，都是第三代半導體的出海口。

郭智輝指出，台積電在10奈米以下先進製程領先，環顧全球晶圓代工廠，10年內沒人能贏台積電，反倒成熟製程未來競爭會很多，特別是來自中國。

他說，美國要求台積電去設廠，是因為半導體已經是戰略物資，製造必須在地化。台積電明知道去美國設廠很難達到好績效，卻還是決定設廠，這是為了在美國「買保險」，畢竟大部分重量級IC設計公司都在美國，有利爭取訂單。

被問及台積電經營績效好、近期股價卻下跌，郭智輝認為，台積電一直被當成外資提款機，而且台灣仍是會關注「本夢比」的市場，很多公司不賺錢但股價高，未來變數太多。加上台灣小資本公司太多，上市櫃後不需要太多資金，就很容易被炒作。他坦言，儘管台灣可以鼓勵創新創業，投資者還是要冷靜。

郭智輝另指出，電力穩定對半導體很重要，呼籲政府應該開放企業設立小型核電廠，聯電前董事長曹興誠也認為應該開放，這是解決台灣電力供給問題的最快方法。

談到獲聘擔任台灣甲組成棒推廣聯盟會長，郭智輝表示，棒球是國球，而員工的健康就是企業資產，希望透過企業把棒球風氣帶起來，提升台灣棒球水準，目標2028年洛杉磯奧運台灣棒球代表隊可以拿到前3名。（編輯：趙蔚蘭）1110927