台積電13日法說會 關注庫存去化地緣政治等8大議題

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（中央社記者張建中新竹9日電）台積電法說會將於13日登場，是台股本週重頭戲。由於產業景氣持續低迷，半導體供應鏈庫存問題未除，此外，地緣政治緊張關係進一步升溫，台積電未來營運展望，及對庫存去化和地緣政治等8大議題的看法，備受各界矚目。

不畏電腦、手機及電視等消費市場需求趨緩，半導體供應鏈開始調整庫存，台積電第3季受惠資料中心、車用電子市場穩定，5奈米及7奈米需求強勁，加上新台幣走貶，季營收攀高至新台幣6131.42億元，較第2季增加14.79%，續創單季新高。

因高通膨、全球升息潮及俄烏戰爭等持續影響，消費市場需求低迷，包括電腦、手機、電視等供應鏈依然面臨調節庫存壓力；除面板廠減產、第4季產能利用率可能下滑至6成，記憶體廠也紛紛展開行動。

IC設計廠在產業前景保守情況下，仍以去化庫存為營運重點，備貨上多採取保守策略。不僅力積電及世界先進等晶圓代工廠產能鬆動，上游矽晶圓廠營運也難逃影響，第4季產能利用率恐開始滑落。

台積電未來營運展望、終端市場需求和供應鏈庫存狀況、中長期營運成長目標、先進製程進展、全球布局、資本支出、三星（Samsung）和英特爾（Intel）競爭態勢，以及對地緣政治的看法等8大議題，都是市場關注重點。

展望未來營運，法人預期，電腦及手機市場需求依然疲弱，台積電受惠蘋果（Apple）處理器訂單需求，加上輝達（NVIDIA）和超微（AMD）新產品效益，第4季營運表現仍可望維持穩定，全年營收將首度突破2兆元大關。

由於供應鏈庫存水位依然居高不下，業界普遍預期，庫存調整可能延續到明年上半年。不僅IC設計廠希望台積電明年報價能夠「凍漲」，市場也傳出蘋果公司拒絕台積電漲價。

台積電日前仍傳出通知客戶調漲明年代工報價，8吋價格漲幅6%，12吋價格漲幅約3%至5%；台積電能否順利調漲報價，將左右明年營運表現，

台積電先前預期，未來幾年的美元營收年複合成長率將達15%至20%，長期毛利率可達53%以上。在經濟情勢變數下，市場關注台積電中長期成長目標是否調整。

至於先進製程發展，台積電3奈米製程已如期於下半年量產，升級版3奈米製程將於1年後量產，台積電明年3奈米製程業績貢獻，將是明年營運成長關鍵。台積電2奈米預計2024年進入風險性試產，2025年量產。

三星日前宣布，2027年將量產1.4奈米。英特爾也宣布，18A（相當於1.8奈米）製程預計今年底試產。台積電2奈米之後的製程藍圖，與三星及英特爾的競爭態勢備受關注。

全球布局方面，因應客戶需求，台積電已在美國亞利桑那州建置5奈米廠，預計2024年量產；並於日本與索尼半導體解決方案（SSS）及電裝株式會社（DENSO）合資公司JASM，在日本熊本建廠，預計2024年底前開始以28奈米、22奈米、16奈米及12奈米製程生產，月產能5.5萬片。

歐洲也積極推動半導體產業發展，台積電在德國投資建廠計畫，目前處評估階段。

資本支出部分，台積電原訂2022年資本支出400億至440億美元，受設備交期長的影響，部分資本支出恐移至2023年，將趨近400億美元，明年資本支出計畫也是市場關注議題。

地緣政治持續升溫，不僅美國擴大對中國管制，管制範圍擴及成熟製程和記憶體領域，在中國設廠的台灣和韓國業者也都連帶受到影響。路透社報導，中國對台灣升高武嚇後，業界開始評估作為全球晶片生產基地的台灣發生戰爭的風險。台積電對地緣政治的看法與因應之道，料將成為法說會重要議題。（編輯：楊蘭軒）1111009