美推半導體在地製造是台灣毒酒？加拿大專家示警恐削弱台積電地位

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（中央社記者張建中新竹5日電）美國積極推動半導體在地製造，加拿大國際治理創新中心資深研究員恩斯特認為，美國有辦法削弱台積電在半導體領導地位；若台灣決定採取跟隨美國的做法，台美半導體合作對台灣而言是「一杯毒酒」。

台灣大學經濟學系名譽教授陳添枝則持不同看法，他認為台灣資源不夠，可能沒辦法進一步擴展半導體產業，必須容納其他國家資源才能讓純晶圓代工營運模式持續下去，美國迫使台積電在美國生產，在某種程度上是可以接受。

中華經濟研究院今天舉辦國際線上研討會，探討建立半導體產業之全球韌性供應鏈。陳添枝會中代為宣讀恩斯特一篇有關美國能否有能力削弱並取代台積電在先進晶圓代工服務領導地位的論文。

恩斯特在論文中表示，美國與中國之間競爭越來越激烈，台灣卡在中間，台灣面對來自中國的壓力，國家安全成為重要議題。

恩斯特指出，美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國證明了可以對台灣進行封鎖，讓台灣無法出口或進口任何產品，對台灣生存造成威脅。

恩斯特表示，台灣國家安全議題超越經濟議題，在這樣情況下，台灣沒有別的選擇，只有向美國靠攏，遠離中國。因為台灣比較依賴美國，雙方的互動恐不對稱，將由美國決定分工與長期利益的分配。

恩斯特指出，台積電若持續在美國、日本、歐洲建廠，發展策略會遠離台灣，集中在其他國家，這是分散風險作法，會讓台積電高層主管更專注國外發展，不用擔心台灣缺水、缺電問題。

台積電赴美設廠製造，將有助於美國具有全球領先半導體製造能力，不過可能對雲端運算等美國數位業者造成衝擊，影響成本提高；恩特斯認為還可能大幅限制台灣半導體產業發展。

恩特斯表示，台灣若決定採取跟隨美國做法，將產能支援美國生產，並不進入美國已存在領域，與美國半導體合作，對台灣將是「一杯毒酒」，美國可能削弱台積電半導體領導地位。

不過，陳添枝持不同看法，他說，美國如果想削弱台積電產業地位，其實是會有風險，除了台灣，整個半導體產業都會受到影響。

陳添枝表示，台積電在半導體先進製程上具獨占地位，不過，台積電本身並不希望是如此的情況，因為這樣的地位沒辦法永續，沒有一個獨占企業可以長長久久，因為外在的市場、客戶、利害關係人等會想改變現狀。

他說，台積電是服務提供者，宗旨是要提供服務、產品給所有需要晶片的人；技術會持續發展，量也會增加，台積電沒辦法滿足全球市場，必須要有其他業者投入，如三星（Samsung）及英特爾（Intel）。

陳添枝表示，台積電是純晶圓代工業者，每個業者都是潛在客戶，而英特爾在中央處理器（CPU）有很大市場占有率，沒辦法提供足夠產能，要透過別的方法增加供應，台積電應該樂見英特爾持續創新成長，雖然彼此是對手，同時有某種程度合作，雙方應不致正面衝突。

陳添枝說，台灣資源不夠，可能沒辦法進一步擴展半導體產業，必須容納其他國家資源才能夠讓純代工模式持續下去；因此美國策略要迫使台積電在美國生產，也許在某種程度上是可以接受。（編輯：林淑媛）1111005