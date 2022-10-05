美國強力圍堵 陳添枝：中國半導體會走出自己的路

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（中央社記者張建中新竹5日電）美中科技戰持續延燒，美國強力圍堵中國，台灣大學經濟學系名譽教授陳添枝表示，中國認為半導體產業對國家安全很重要，會持續投資，並走出自己的路，雖然國家安全不能忽視，不過應認真思考如何與中國和諧共處。

中華經濟研究院今天舉辦國際線上研討會，邀請台灣、美國、韓國、日本及加拿大等國專家學者共同探討建立半導體產業之全球韌性供應鏈。

針對中國半導體產業發展，陳添枝表示，中國認為半導體產業對國家安全很重要，不管美國採取什麼措施，中國仍會持續投資半導體產業。他預期，中國會想出一些作法，像當初決定發展核武，會走出自己的路。

陳添枝說，地緣政治是一個非常熱門議題，國家安全不能夠忽視，但在另方面，在商言商，希望跟每個人做朋友，雖然現在越來越難做到，不過與夥伴間要有更多溝通及合作。

陳添枝表示，半導體產業會持續成長，未來技術發展都會牽涉到半導體；半導體發展會有新契機，中國也會是其中一部分，應認真思考如何與中國和諧共處。

韓國首爾大學經濟學榮譽教授李根說，中國在顯示器及電動車領域的技術有可能追上美國，不過，在半導體產業方面，需要很多時間才能建立適當能力，尤其在記憶體晶片領域，中國非常難做到蛙跳式成長。

李根表示，記憶體全部都是高階產品，沒有高低階之分，新世代產品推出後，前一世代產品很快就會消失，因此中國很難進入記憶體市場。他認為，特殊應用晶片（ASIC）有高階及低階市場區隔，其中，低階市場不需要很先進製程，中國可以找到合適切入點。

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至於美國對中國祭出許多限制措施，李根說，中國市場與技術發展是韓國考量的兩大重點，目前韓國仍居領先地位，還有機會將產品出口中國，現在會以市場為優先，未來將會把重點轉移至技術發展，美國及歐盟將會是越來越重要的夥伴。

李根表示，中國若能夠建立起自己的技術成長路徑，長期將對韓國的出口造成影響，中國會減少對韓國或西方國家的依賴性。（編輯：張均懋）1111005