張忠謀：美國半導體製造成本高 難與世界競爭

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美國推動半導體在地製造，不過台積電創辦人張忠謀（圖）21日表示，美國半導體製造人力短缺，將難與世界競爭。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中新竹21日電）美國推動半導體在地製造，不過晶圓代工龍頭台積電創辦人張忠謀說，在美設廠會是昂貴，他以台積電經驗為例，同樣產品比台灣廠成本貴上5成，美國半導體製造人力短缺，將難與世界競爭。

張忠謀日前參加美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）的podcast節目，除回顧他從事半導體產業及創辦台積電的過程，並針對美國積極推動半導體在地製造提出他的看法。

張忠謀認為，在50、60年代及70年代初期，美國製造業確實很強盛，因為有製造人才，但是之後美國轉向高獲利的設計業及金融業。

台積電1997年於美國奧勒岡州設廠，張忠謀以該廠為例，奧勒岡廠經過營運效能改善可以獲利，但同樣的產品，奧勒岡廠的成本比起台灣廠高出50%，因此並沒有擴大規模。

張忠謀強調，美國擁有最佳的設計能力，但在製造方面，單位成本高，恐難以在世界市場競爭。

對於台積電在美國亞利桑那州設立5奈米晶圓廠，張忠謀說，這是在美國政府敦促下所做的，他已經退休，亞利桑那州建廠是台積電現任董事長劉德音做的決定。

針對地緣政治影響，張忠謀說，台積電還是希望能供應給所有客戶，不過因為美國禁令影響，台積電已停止供貨華為超過1年。他表示，最好的時間已經過了，只希望不會變得更糟。

他進一步認為，美國因應兩岸地緣政治風險，鼓勵晶片業者在地生產，但台海沒發生戰爭，在美國生產晶片是增加成本，形同浪費。

他也提到，萬一兩岸發生戰爭，美國恐怕不只要擔心晶片的問題。

不僅談及美國製造，張忠謀也暢談自己早年工作經歷，1995年加入希凡尼亞，開啟他超過60年的半導體生涯，1958年轉任德州儀器，1961年獲德州儀器栽培，進入史丹佛大學攻讀博士，1964年獲頒電機工程博士學位。

張忠謀在德州儀器服務25年，最高職務為總公司集團副總裁，主掌全球半導體事業。1984年任職美國通用器材總裁。他在1985年離開通用器材後，應當時工研院董事長徐賢修邀請，來台接掌工研院院長。1987年創辦台積電，開創晶圓代工經營模式。（編輯：潘羿菁）1110421